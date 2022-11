IVANOVA JELENA PRIJAVILA KULIĆE POLICIJI: Ako mi se šta desi, ona je OSUMNJIČENA! Otkrila Marijin podmukao PLAN

Ivanova devojka Jelena Ilić prolazi pravi pakao zbog pretnji koje joj je javno uputila Miljana Kulić kada je nazvala k*rvom i zapretila joj da joj zna adresu i da će joj poslati opasne ljude na vrata! Uplašena jer živi sama, Jelena je odmah otišla u policiju i prijavila pretnje po život.

"Zbog pretnji Miljane Kulić koje je izrekla u programu uživo ja sam odmah otišla u policiju na Paliluli i prijavila. Podnela sam prijavu zbog javnih pretnji. Dosta mi je da ljudi koji su psihijatrijski bolesnici bez ikakvih posledica izgovaraju gnusne stvari. Ukoliko bi mi se nešto desilo sada, Miljana će biti glavna osumnjičena. Ne pada mi napamet da se selim i krijem, prijavila sam je pa neka nadležni organi rade sada svoj posao. Za sve pretnje koje je Miljana uputila Ivanu, prijave će podneti njegov advokat.", rekla je za Star Jelena.

foto: Printscreen/Red TV

Zašto Kulići upiru prstom u Ivana da ih je prijavio Socijalnoj službi?

"Marija je jako uplašena zbog stvari o kojima se do sada nije pričalo. Veliki broj gledalaca Zadruge mi šalje klipove u kojima Miljana ućutkuje Mariju kada ova pomene da je staratelj deteta. Svi znamo da se Miljana više puta lečila u psíhijatrijskoj ustanovi i zašto bi neko dovodio u pitanje to da ona nikada neće dobiti starateljstvo. Verujem da postoji i elementi krivičnog dela. Ja pitam, ko pomaže ovim ljudima i zašto oni prete Ivanu otkidanjem glave. Time će se pozabaviti nadležne institucije. Ivan ih nikada nije prijavio, niti pomislio na to, ali ima prava kada izađe, to dete je njegova krv i šta god da odluči ja ga podržavam."

foto: Printscreen/Zadruga

Jel se plašiš suočavanja sa Kulićima posle Zadruge?

"Svi znamo da su oni na neki način zaštićeni dok borave u rijalitiju, ali Zadruga će se kad-tad završiti, a stvari doći na naplatu. Saznala sam i da Marija nema nikakvu imovinu na svoje ime, sve što je posedovala je prebacila na svog rođenog brata, jer ih svake godine neko tuži pa se plaši da im imovina ne bude zaplenjena. Ja se po prvi put u životu krivično sudim sa nekim i idem do kraja, jer četiri godine ćutimo i Ivan i ja kako tim ludacima ne bismo pravili društvo."

kurir.rs/star

Bonus video:

02:55 Ivan Marinković ulazi u zadrugu 6