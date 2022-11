"VIŠE TE NEĆU UZNEMIRAVATI, DAJ MI SAMO JOŠ JEDNU ŠANSU" Sanja Grujić zalepila se za Marka, ne pušta! Moli za OPROŠTAJ i pomirenje

Sanja Grujić i Marko Stefanović posvađali su se, a ona mu je sela u krilo i pokušala da popravi situaciju.

- Možeš da sediš do sutra, ali ljubiti me nećeš. Veruj mi, nijednom me nećeš poljubiti - rekao je on.

- Dobro, nemoj da ideš nigde - dodala je Sanja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne možeš ti da mi kažeš. Ja sam tebe zamolio da se ne svađaš sa mnom oko gluposti i da ne pričaš neke stvari. Posle plači kad ti kažu da si negativna - govorio je Stefanović.

- Šminkala sam se sat vremena, nisi mi rekao da sam lepa, nego da sam se dugo šminkala - nastavila je Sanja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sad ćeš da naučiš kako se sa mnom priča... Beži, hajde - odbrusio je on.

- Ljubavi moja... Neću više nikad govoriti tako nešto, neću napraviti nijednu scenu. Evo, ja ti obećavam. Neću više da te smaram i uznemiravam, samo mi daj ovu jednu šansu - rekla je Grujićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja ću sad da se odvojim od tebe da bi naučila da se ponašaš. Ja kad rešim to je kraj priče - rekao je on.

- Ovo me je dovoljno naučilo. Koliko će to još da traje? Pet minuta? Sedam je dovoljno. Ako se udaljimo ti ćeš da prestaneš da me voliš i ja ću biti tužna jako. Nemoj molim te da se razdvajamo, još malo mi je rođendan - pričala je Sanja.

- Marko, stvarno te volim i mnogo mi je stalo do tebe - nastavila je ona.

- Ponovićeš ovo već sledeću svađu - dodao je on.

- Neću više nikad da se svađam. Izvini... Neću više nikad da te povredim i neću više nikad da se izvinjavam, samo ovaj put - govorila je Sanja.

