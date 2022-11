"JELENA GLUMI SVETICU, A SELJANČURA JE" Siniša Kulić kipti od besa, žestoko POTKAČIO Ivanovu devojku, nije birao REČI!

Otac Miljane Kulić Siniša Kulić oglasio se i žestoko potkačio Ivana Marinkovića, ali i njegovu izabranicu Jelenu Ilić.

Ivan Marinković je tokom sinoćne imisije izjavio da će se boriti da Željko dobije prezime Marinković. Kakvo je Vaše mišljenje o ovome?

- Željko ima ime i prezime. Željko će biti Marinković, kada ja budem Broz, rekao je Siniša.

foto: screenshot

Kako komentarišete reči Ivanove devojke, koja je istakla da se niko od članova porodice Kulić ne szara adekvatno o Željku, kao i da treba da se nađe tamo gde pripada, a to je kod Ivana i nje?

- Mogla bi da ode kod psihijatra, da vidi da li ona ima uslove. Lepo je rekla Miljana: Može lako da se desi da se Ivanu vuku creva po Beogradu' Bolje bi joj bilo da radi na sebi, a ne da se prenemaže na televiziji. Glumi sveticu, a zapravo je seljačura, fabrikarka. Nisu imali šta da jedu, moje mišljenje da bi i ona da uđe u rijaliti - kaže Siniša.

Da li mislite da bi moglo da dođe do primirja između Miljane i Ivana, bar zbogh Željka?

foto: Kurir, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Željko ko ima oca i majku. Željko živi, što je žalosno, aoli istinito, od 90% dece u Srbiji. Ivan želi da izbegne alimentaciju. Ja bih prvi voleo da ima oca i u kreštrenici, ali s obzirom na Ivanovo ponašanje, nema potrebe. Mislim da nema potrebe da se radi DNK koji su spominjali, jer je ona svesna ko je otac. On ne želi dete, on bi pošto-poto da nas omalovaži kao Željkovu porodicu, a pre svewga Mariju i mene. Marija je staratelj, ali samo kada je Miljana u rijalitiju. Nama su nadlažne službe tako predložile. On je folirant - ističe Miljanin otac, pa za kraj dodaje: Željko će biti Marinković, kada ja budem Broz, kao Tito - zaključio je Siniša Kulić u razgovoru za Pink.rs.

Kurir.rs/Pink.rs

