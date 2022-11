"BEBICA JE PREVARANT, BIO JE MILJANIN FAN" Macanović raskrinkan, isplivale ŠOK tvrdnje bivšeg zadrugara, ovo je PRAVA ISTINA?

Misterija oko toga ko je i šta je Nenad Macanović Bebica iz dana u dan je sve veća, a nedavno je u priču upleten i njegov zet za kojeg je on kazao da ga je ogovarao kod Miljane.

Ovo su potvrdile i Marija i Miljana Kulić i navele da je taj Bebicin zet loša osoba. A sada je sve rasvetlio bivši zadrugar Bane Đokić koji tvrdi da ih sve poznaje.

Kako je Bebica tvrdio pre nekoliko večeri, njegov otac poseduje stanove, firmu, placeve, ali i cvećaru koju je Miljana reklamirala. Međutim, Bane sada tvrdi da cvećara ne propada Bebici i njegovoj prodici:

- Sve laže Bebica, Ivan K. (navodni zet) koji je iz Krnjače je moj škloski drug. Sve prevarant do prevaranta. Bebica je bio vatreni fan Miljane i približio joj se zbog love, čim je diskvalifikovana iz "Zadruge 5". Cvećara pripada tom zetu, odnosno Ivanovim roditeljima i nalazi se u Krnjači, to je veleporodaja cveća kod Pančevačkog mosta…- počinje priču Bane koji tvrdi da Bebica nema ništa:

- Niti Bebica ima stanove, nit išta... Moj otac je 20 godina preduzimač u Borči i nikad niko nije čuo za njih. Važe za prevarante i lažove iz Koteza. Letos me je Miljana zvala da joj odnesem 150 evra u apartmanu u Zemunu u kom su živeli Bebica i ona, a koji je reklamirala da bi ziveli tamo na kompenzaciju. U tom stanu je bila sa Bebicom, otišao sam tamo i kupio joj i cigare, nije imala. Ja je volim i ne pljujem je ovim, ali on nju koristi i laže. Sa Marijom i Miljanom sam pričao o Bebici i one znaju celu ovu priču - dodao je Đokić.

- A Miljana se raspitivala celo leto o Zoli i zvala me krišom. Pre njene operacije, još od Bebice, kao sto vidis na skrinu... Nju ne zanima Bebica već Zola. Čak je i dolazila do informacija i molila me da saznam da li ulazi u "Zadrugu 6" i pitala je i mene to da saznam, da l' ima para i je l' isplaćen... - otkrio je Bane.

