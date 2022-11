IVAN MARINKOVIĆ PROLIO GORKE SUZE! Progovorio o susretu sa SINOM, Marija i Miljana zajecale, ovo su najemotivnije SCENE u Zadruzi

U Zadruzi je pušten video-klip Ivana Marinkovića i njegovog prvog susreta sa sinom. Zadrugari su ponovo imali priliku da ogledaju jedan od najemotivnihij trenutaka, prilikom čega su mogi bili na ivici suza.

- Miljana, ti si sinoć rekla da ne znaš kako da reaguješ na lepe stvari je mnogre potresla. Ti si blistala sinoć, dok si sve ovo gledala - rekla je Ivana.

- To mi je bila želja, Ivana. Ne mogu sada da pričam - kazala je Miljana.

- Ona je sama mnogo vezana za oca - dodala je Marija.

- Imala sam sve, oca, majku idivnu porodicu. Nisam nikada osetila nikakvu oskudicu - rekla je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ivane, tvoja spontanost je doprinela da sve ovo bude ovoliko emotivno - istakla je Ivana.

- Teže mi je nego juče. Juče sam se osećao kao da se ništa nije ni desilo. Sada mi je nešto došlo, ali dobro. Ništa sve je okej - rekao je Ivan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kako si se osetio, kada si ga podigao? - upitala je Ivana.

- Ivana su tokom izlaganja savladale emicije, prilikom čega mu je prišla Zorica.

- Video sam ga skoro, ali sam nekako imao utisak kao da nikada nismo bili razdvojeni. Juče sam bio pod utiskom, ali ne volim da pričam sada o tome. Ono što sam i juče rekao iza toga stojim. Potrudio sam se da mi to ne bude glavni razlog mog učešća ovde. Ovo jeste najbitnije, ali ovo što se do sada dešavalo neće biti bitno. Znam da nema šta više loše da se desi, kada smo on i ja u pitanju. Bio sam svestan okolnosti svega što su donele sve ove godine. Juče sam rekao da ide sa iskustvom sve. Kolko sam tokom života bio brzoplet za...jebem mu mater u pi*ču - istakao je Ivan.

- Polako - dodala je Ivana.

- Koliko sam bio brzoplet, toliko sam za ove stvari, rekao je Ivan.

- Nemoj da plačeš, ajde - rekla je Zorica.

- Rekao sam da sam za mnoge stvari bio jako brzopšlet, što nije valjalo. Nisam ja jedini pametan ovde, ali su se sklopile kockice. Siguran sam da ništa ne može da pokvari njegov i moj odnos. Ne treba da pričam kakav ću ja imati odnos sa Miljanom, Marijom ikli Sinišom. Što on bude stariji, sve že biti manje važno. Svi treba da živmo svoje živote. Druge stvari te preokupiraju, mislimo da će se to rešiti samo od sebe, ali kada dshvatimo da je od svega najbitnije t dete, onda je to druga priča - kazao je Ivan.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:55 Ivan Marinković ulazi u zadrugu 6