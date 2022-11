SUSRET IVANA I SINA DALEKO ODJEKNUO! Evo kako su bivši zadrugari reagovali na EMOTIVNI TRENUTAK Marinkovića i njegovog naslednika

Jedan od najemotivnijih dana u "Zadruzi" je svakako susret Ivana Marinkovića sa svojim sinom Željkom. Čitava nacija je plakala gledajući susret oca i sina, a emocije nisu izostale ni kod zadrugara. Tim povodom su se oglasili Osman Karić i Edis Fetić.

Kako je i sam otac, koji je dugo bio razdvojen od svoje dece, bivši zadrugar Edis Fetić je bio raspoložen da prokomentariše jučerašnje događaje.

- Svidelo mi se sve, to ne može nikom da se ne svidi, ipak je to susret oca i sina. Mislim da mali Željko još ne zna, još je mali, nije živeo sa njim, nema taj osećaj, ali je sve to lepo izgledalo, baš lepo. Drago mi je da su se videli, taj odnos treba da postoji. Nemaju pravo ni Miljana i Marija da brane taj odnos, ipak je to njegovo dete - istakao je Edo i dodao da je po njegovom mišljenju Marija Kulić glavna uloga koja vuče sve konce:

Ne možemo okriviti nijednu stranu, on da je imao želju, našao bi se način, druga stvar ja mislim da majka stvara taj dobar odnos. Mada Miljanu ne možemo okriviti nizašta, ona nije dobro, pa nije, ali Marija tu vodi glavne konce, tako da kako je Marija popustila, tako su se oni i videli. Najviše je kriva Marija zbog tog lošeg odnosa. Sam ulazak Marije i te njihove rasprave, ne znam šta joj se desilo da popusti, do pre dva dana je bilo: "Nikad ga nećeš videti", ali eto bolje što je tako.

Edo je istakao da je potrebno vreme da bi se javio osećaj između oca i sina, ali da je sada idealan trenutak za to.

- Ne znam koliko se oni dugo videli, jedno tri, četiri godine sigurno, treba tu malo vremena da bi se javio taj neki osećaj. Kad su se moja deca rodila tek posle mesec, dva sam stekao taj neki osećaj roditeljstva. Neko provedeno vreme bi trebalo, sad su zajedno tamo, a ne postoji roditelj koji nema želju da vidi svoje dete, bar ja mislim da ne postoji. Trebalo bi da bude malo bolji odnos - naveo je bivši zadrugar

Fetić je prokomentarisao i Nenada Macanovića Bebicu, koji je u ovoj sezoni kamen spoticanja mnogih.

- Mišljenje o njemu mi se menja u zavisnosti od njegovih postupaka. Nekad mislim da je klasičan prevarant, nekad mi ga bude žao. Ne možeš ti voleti tuđu decu više nego svoju. To su neki njegovi problemi iz mladosti, sklanjan je sa strane, a Kulići su proizvođači rijaliti igrača. Proizveli su Ivana, Zolu, evo sad i Bebicu. Svake sezone izađe novi iz njihove fabrike, ali mislim da je ovaj njihov najgori proizvod, malo im se i otrgao kontroli, čak ni oni ne mogu da definišu. Čudan mi je, ne mogu da verujem da je toliko inteligentan da to radi iz neke veće koristi, to nije sigurno, verovatno se čovek pogubio. Ili ta neprimećenost kroz porodicu, sklanjanje sa strane, i onda mu prija pažnja, pa bilo kakva - rekao je Fetić.

Osman Karić je takođe prokomentarisao ovaj emotivni susret sina i oca, posle toliko godina.

- Šta reći o susretu oca i sina posle toliko vremena? Bilo je baš dirljivo i srceparajuće. Verujem da je mnogima taj susret naterao suze na oči. Za Ivana Marinkovića nemam opravdanja što se do sada nije bavio svojim sinom ,mada mislim da je njegovo odsustvo i učestvovanje u nekom tamo rijalitiju doprinelo da sina potisne negde duboko u sebi. Danas je to isplivalo, danas je osetio tu iskonsku roditeljsju ljubav. Od danas, ništa više neće biti isto kada je odnos Ivana i malog Željka Marinkovića. Što se tiče Marije i Miljane, naravno da je i njima drago ,Miljana je čak i suzu pustila, a Marija svesna da dete mora znati ko mu je otac - rekao je Osman, te je odlučio i da prokomentariše izjavu Siniše Kulića, Željkovog dede, koji je rekao da će pre on biti Josip Broz Tito, nego što će se njegov unuk prezivati Marinkovič:

- Danas sam pročitao i izjavu Siniše Kulića, koji kaže da će on pre biti Broz, nego da se Željko preziva Marinković. Može se Siniša preživeti Broz, ali nikada neće biti Tito, a Željko će biti Marinković, jer on to jeste - zaključio je Osman.

