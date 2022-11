"TA PORODICA IMA VELIKI HENDIKEP" Vendi gledala susret Ivana Marinkovića i njegovog sina pa dala SVOJ SUD, progovorila i o Miljani

Nakon prvog javnog susreta Ivana Marinkovća sa sinom oglasila se Ivanova dugogodišnja prijateljica Vesna Vukelić Vendi.

Susret Ivana sa sinom uzburao je emocije čitave nacije, kako komentarišete ovaj događaj?

- Susret je nastavak nečega što je biološki začeto, što nema neki duhovni kontuinuitet, ali ima biloški. Sam susret je jako dobar po njih dvojicu.

foto: Printscreen/PINK

Da li zaraćeni odnosi Ivana i porodice Kulić, konačno stišati nakon ovoga?

- Neće. Dete se desilo posle jednog ili drugog se*a. Tako je - kako je. Ovo je opomena kada muškarcima da moraju biti svesni da li ulaze sa nekim u vezu, ili ne. To je dete koje je, hvala Bogu, došlo na sve, ali ne iz ljubavi, jer Miljana nije bila njegova ljubav. Ništa posle toga ne može da bude kako treba. Ta porodica je veliki hendikep, od samog početka.

Kako kometarišete česte izjave izabranice Ivana Marinkovića, u kojima je više puta istakla da njegov sin ne odrasta u porodici, koja može da adekvatan način da se stara o detetu?

foto: Printscreen/Red Tv

- Njima je potrebno dete, oni bi bili najsrećniji kada bi krunisali tu ljubav, što su pokazale godine iza njih. Njegov sin jeste vaspitan, ali postoje deca koja su adekvatan materijal, a roditelji ne, kao i obratno. Kada se deca ne rode iz ljubavi, onda majka mora da bude spremna da snosi odgovornost deteta i njegovog života, jer se nije rodilo iz ljubavi. Ja pozravljam njenu odluku, jer nije otišla na abortus, ali je sve nakon toga, njena odgovornost.

Kako će se dalje odvijati odnos Ivana i njegovog sina?

- Ivan je tvrdog stava. Koliko mu je bitno dete, toliko mu je bitna i majka. On nije tip osobe koji se miri sa tim da je dobio fantastično dete, a da nije fantastična i majka. Kad kažem fantastična, mislim izabrana iz ljubavi. Na njegove rezultate ocenjivanja utiču intreligencija, pamet i karakter. On je tipičan primer osobe koja se nikad neće pomiriti sa tim da majka ne ispunjava uslove, koje je dete ispunilo. U ovom slučaju je majka u velikom hendikepu, jer je bila prolazna varijanta u njegovom životu. On njemu neće moći da objasni da ona nema kvalitete, koje on iziskuje.

