SVI KOMENTARIŠU DA JE MALI ŽELJKO ISTI MARINKOVIĆ! Njihov susret rasplakao sve, sada isplivala Ivanova slika iz DETINJSTVA!

Iz sveta anonimnosti izašao je 2007 godine, kada je stao na ludi kamen sa pevačicom Gocom Tržan. 2013. godine proslavio se učešćem u rijalitiju "Farma", a sa Miljanom Kulić napravio je dete, malog Željka, u 2017.godini u jednom rijalitiju, te je to zvanično postala prva rijaliti beba u Srbiji.

Kroz svoj život borio sa mnogo bitaka, ali jedna mu je totalno okrenula život iz korena. On je vodio bitku sa alkoholom, te je u toj bitci izašao kao pobednik, što ga je dosta, kako navode mnogi, promenilo.

Naime, reč je o Ivanu Marinkoviću, koji je glavna tema u rijalitiju zbog odnosa sa sinom Željkom, kojeg do sada nije imao prilike da viđa toliko.

foto: Printscreen

Dečak još uvek ne zna da mu je on otac, te je njihov susret i provedeno vreme u tom emotivniji.

foto: Printscreen/PINK

Mnogi su komentarisali da je Željko preslikan Ivan, a sada je isplivala i njegova fotografija iz detinjstva.

foto: Printscreen/ Instagram

- Video sam ga skoro, ali sam nekako imao utisak kao da nikada nismo bili razdvojeni. Juče sam bio pod utiskom, ali ne volim da pričam sada o tome. Ono što sam i juče rekao iza toga stojim. Potrudio sam se da mi to ne bude glavni razlog mog učešća ovde. Ovo jeste najbitnije, ali ovo što se do sada dešavalo neće biti bitno. Znam da nema šta više loše da se desi, kada smo on i ja u pitanju. Bio sam svestan okolnosti svega što su donele sve ove godine. Juče sam rekao da ide sa iskustvom sve. Kolko sam tokom života bio brzoplet za...jebem mu mater u pi*ču - pričao je Ivan i dodao:

- Rekao sam da sam za mnoge stvari bio jako brzopšlet, što nije valjalo. Nisam ja jedini pametan ovde, ali su se sklopile kockice. Siguran sam da ništa ne može da pokvari njegov i moj odnos. Ne treba da pričam kakav ću ja imati odnos sa Miljanom, Marijom ikli Sinišom. Što on bude stariji, sve že biti manje važno. Svi treba da živmo svoje živote. Druge stvari te preokupiraju, mislimo da će se to rešiti samo od sebe, ali kada dshvatimo da je od svega najbitnije t dete, onda je to druga priča - kazao je Ivan.

Kurir.rs

Bonus video:

00:09 Aleksandra Subotić provocira bivšu drugaricu Maju Marinković