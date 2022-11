"OTAC JU JE STALNO TUKAO..." Baka Ane Spasojević progovorila o paklu kroz koji zadrugarka prošla u detinjstvu, iznela ŠOK DETALJE!

Baka Ane Spasojević je otkrila kako gleda na njeno učešće u "Zadruzi 6".

- Gledam non-stop, dokle god su budni. Bolja je mnogo, aktivna je. Matora i Ša su joj prijatelji. Matora je malo prevrtljiva, a Ša je baš iskren - rekla je baka i dodala:

- Ne verujem da je bilo nešto između nje i Ša, jeste ona bila kod njega, ali ne verujem da je bilo nešto između njih.

Anina baka je otkrila kakav pakao je zadrugarka prošla kad je bila mala sa ocem koji ju je stalno tukao.

- Ja nisam bila u kontaktu sa njenim ocem, nisam ni odlazila. Zbog oca je prestala da trenira, on je navijao za drugu devojčicu kad nije dobro igrala, tad je bacila reket i rekla: "Više nikad". Bila sam jednom prilikom tamo kad ju je on tukao. Ona je morala da ide u sobu da sedi. Kad su se razveli, oni su došli kod mene da stanuju. Nikad više nije bila u kontaktu sa ocem, ni on se nije raspitivao ni o njoj ni o mlađoj ćerki - rekla je baka za Red TV.

Ona je otkrila i šta misli o Marku Markoviću.

- On je dobar dečko, ali se nada Staniji. Od toga nema ništa, pa malo hoće, malo neće. Dobar je dečko, ne znači da će da se uda za njega, ali je dobar dečko, peva joj pesme - navela je baka.

