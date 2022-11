ON JE NAPUSTIO ZADRUGU, PA ŠOKIRAO PRIZNANJEM: Zaljubljen sam u Miljanu, cimeri su to ISMEVALI! (VIDEO)

Boža Džons osvojio je manje glasova od Bilala Brajlovića i samim tim napustio je "Zadrugu".

U igrici koju su igrali nomnivani takmičari, pobeduo je odneo Boža, a njemu su glasovi bili duplirani.

Ubrzo nakon toga voditelj je saopštio zadrugarima rezultate glasanja. Bilal je osvojio 98% glasova publike, dok je Boža i posle dupliranja imao 2%.

Božu Džonska je u studiju sačekao otac Karađorđe, kome je Boža poleteo u zagrljaj.

- Emotivan susret - rekla je Dušica.

- Sve se nekako skupi. Samo malo da dođem sebi. Nisam mislio da će tata doći, mislio sam da će drugari - rekao je Boža.

- Hoće li ti nedostajati Miljana? - pitala je voditeljka.

- Da, zadrugari ismejavaju, ali ja sam dokazao da sam zaljubljen u nju. Kod mene ništa nije fejk. Ja sam bio fer prema svima, dozvolio da pričaju kako hoće. Onda su krenule priče da sam gej, pa kad god je bilo nešto, ja bio kriv. Vređali me, ponižavali. Najviše sam dobio udaraca ja. Drago mi je što sam bio deo ovog projekta. Miki od prvog dana me ne gotivi, pljuje me, ogovara. Njegovo pravo, ja mu ne zameram, ljudski je praštati. Zorica je bila prema meni kao majka, Marina, Ša me je poštovao - ispričao je Džons.

- Boža je uzeo papir i olovku i napisao pismo kojim će sutra proglasiti novog vođu.

