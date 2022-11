"POLTRON, ODVRATAN, DUPLJAK OD 45 GODINA, OPROSTILA SAM MU DUG" Matora iznela prljav veš bivšeg prijatelja, zadrugari u ŠOKU VIDEO

Jovana Tomić Matora ispričala je Miljanu Vračeviću i Marku Markoviću detalje koje zna o Urošu Ćertiću.

Svima je poznato da je Matoroj Ćertić bio drug, ali je sada okrenula novi list.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma, poltron bre, dupljak, odvratan. Ne zna šta će sa sobom u 45 godina, pa piše ceduljice. On ne vidi da nas boli ku**c. Ja možda jesam opaljena, ali mi je najveća greška što sam otišla na tu kafu da ispeglam situaciju. Ja sam mu samo oprostila dug koji mi je odbio od plate. Boli gazdu ku**c što je neko rezervisao, došao i pobegao, nije platio. Odbio mi je 400 i nešto evra. Uzeo mu ličnu kartu, nije imao šta da ostavi, nije imao pare. Pa je zvao kao da donese piće. Bože - rekla je Matora.

- Nama se dešavalo, radimo u obezbeđenju, dođu ljudi, zafali im pića - rekao je Miljan.

- Sanja ga je moja naduvala tada, pa sam poslušala Mikija i još jednu osobu. Ja sam znala tačno da će kad-tad to... Nije on jedini. Kad bih to pokazala koliko tako zadrugara mi piše i traži neke flaše i separe. Ja pitam: "Je l' si ti normalan?". Kao, on je poznat. Neki naš drugar, počeo da pije, da se baca po separeu, pa mu je bio zabranjen ulaz - rekla je Matora.

Kurir.rs

Bonus video:

02:07 ZABRANJENA IM PROMOCIJA KONCERTA U HRVATSKOJ JER PRIČAJU SRPSKI?! Gorka ispovest frontmena Legendi o nepravdi koja se NEZABORAVLJA