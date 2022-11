MATORA OTKRILA SVE TAJNE ZADRUGE: Skroz raskrinkala Aleks i Zvezdana, skrivene poglede, odlazak u krevet...

Jovana Tomić Matora stigla je u Rajksi vrt, kako bi progovorila o svemu što se događa u Beloj kući. Na samom startu, oplela je po Ani Spasojević i otkrila njenu skrivenu nameru prema Aleksandri Nikolić.

- Sve je jako providno, Ana Spasojević nije normalna. I ja sam bila zaljubljena, sve razumem, ali preterala je. Ne pomera se od Aleks, ponaša se kao flaster, juče je čak legla kod nje u krevet kako bi bila bliža Marku Markoviću. Tračari Aleks kod mene i Anđele, a onda se ne odvaja od nje ne bi li nešto sprečila nešto ili videla sve šta se dešava - govorila je Matora.

- Da čujem, šta se to dešava između Aleks i Zvezdana? - pitalo je Drvence.

- Pitala sam ga šta se dešava, jer kada sam ja tu, ne vidim neke stvari... Međutim, Marija Kulić je rekla da je napolju primetila neke stvari, koje nužno ne moraju da budu neke simpatije, ali izgleda tako. Uglavnom je rekla da se sa strane Aleks vidi nešto, tipa neki pogledi. Jasno mi je da smo u rijalitiju, da će recimo onaj prelazak iz kreveta u krevet, da se protumači onako kako ne treba. Lepo je rekao njegov otac, Zvezdan se nikada ovako nije družio a ljudima pa nekih stvari nije svestan. Zamolio me je da mu pomognem, ali ja ne želim da odlučujem za njega, ima dovoljno godina i iskustva. Mora da bude svestan kako će sve to da se tumači. Ja da sam primetila neki ozbiljni glert, ja bih mu to bez problema rekla. Cveta je navodno bila u šoku, kada je on rekao Aleks 'žabice'... Ljudi moraju da shvate da je ovde svaka sitnica važna! Ako više ljudi vidi slične stvari, vrlo lako može da ispadne svašta. Ja sam ga mnogo zavolela i rekla sam mu iskreno ono što mislim. Malo me muči to što mi se svi poveravaju, lepo sam rekla, Đedoviću treba dati orden jer to ume da bude jako mučno - pričala je Matora.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Kako misliš da ovo može da se razvija? - nastavilo je Drvo mudrosti.

- Vidim da je postalo napeto, da će tek biti. Juče se Aleks naljutila na mene kada sam komentarisala Milicu i nju, pa kao smeta joj to povezivanje... Pa o čemu da pričam, iskreno? Zvezdan je pod tenzijom zbog Uroša, ali se smirio. Kada ljudi budu komentarisali, biće uvek tako, to je normalno. Zvezdan je rekao što se tiče teme za Aleks, njega to ne zanima. Mnogo ima tema koje se prećutkuju, pa se ljudi unervoze. Ne razumem čemu nervoza ako su čisti. Ja sam se uvek tako ponašala kada sam nešto kriva - odgovorila je Jovana.

foto: Printscreen

- Malo me kopka ta tenzija između Aleks i Milice, volela bih da saznam o čemu se radi. Milicu nešto muči, juče samo što nije zaplakala... Rekla je da želi razgovor, videćemo o čemu se radi. Maja mi se svaki dan poverava, ali to više ni ne shvatam ozbiljno, jer jedno radi drugo misli treće radi, jednostavno ne želim da se mešam više. Moram samo da kažem još ovo, ako Milica pukne, biće haosa! - dodala je Tomićeva.

kurir.rs

Bonus video:

04:40 Jovana Tomić Matora