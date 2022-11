"NISAM PITAO SINA GDE MU JE TATA, MOŽDA ON TO SAM IZGOVORI!" Ivan Marinković čuva privatnost, pa se dotakao Bebice! (VIDEO)

Ivan Marinković u "Radio amneziji" provorio je o svom sinu, pa se dotakao Nenada Macanovića Bebice, pa o Maji Marinković i Bilalu Brajloviću, kao i o Sanji Grujić i Marku Stefanoviću.

- Voleo bi da taj deo ostaje pri strani za sina, kao poseban deo rijalitija. Nije bilo puno mogućnosti da se vidimo, napolju nismo imali puno kontakta - rekao je Ivan, pa dodao:

- Nisam ga ja pitao gde mu je tata, nego ga je Adam pitao. Ja sve ovo gledao drugačije od vas. Mislim da sve treba da ide svojim tokom, kada ja budem osetio... možda i sam to izgovori. Desio se taj susret, ali me nervira to sve. Ne želim da to bude centralni deo, jeste to lepo, ali bi voleo da ostane to neka polu intima.

foto: Printscreen

Ivan se potom osvrnuo na porodicu Kulić i Nenada Macanovića Bebicu.

- Moguće da jesam sada drugačiji, ne mislim da su Marija i Miljana zli ljudi. Mislim da između nas neće biti nekih loših stvari. U izolaciji sam sa Miljanom, tu je i Bebica. Tek sada primećujem ono što je Marija pričala o njemu. Sve više verujem da nema neke loše namere, postoje toliko posvećeni ljudi, kao što je on Miljani. Ovo je sve život, treba svakog prihvatiti onakav kakav je. Pitanje je koliko ko može da izbalansira sa svih strana - rekao je Ivan, pa dodao:

- Ovde sam ja po strani, nisam ni u kakvom ljubavnom trouglu. Emotivno sam zauzet i stabilan. Očekivao sam i šta moja žena misli o svemu, preko poziva. Posle poziva sa Jelenom sam mirniji psihički. Miljana je jako teška za prihvatanje saveta, Miljana nema potrebe da mi priča šta je Željko radio sve 4 godine. Ne vidim da sam nešto puno tu propustio, da ispitujem tu da bi upotpunio svoje znanje.

foto: Printscreen

- Onda je pričao o Maji Marinković i Bilalu Brajloviću, kao i o Sanji Grujić i Marku Stefanoviću. Dotakao se i Uroša Ćertića.

- Mislim da se tu ništa novo nemože desiti, osim ponavljanja istih stvari. Koliko čujem, on drži neku svoju stranu. Mi smo prošli i izvukli pouke, on je mlad i dalje, ne mogu da ga žalim. Dobro je znao u šta ulazi, dovoljno je pametan da vidi kako ona funkcioniše. Veliki deo problema je u Maji, ona nije dovoljno zrela osoba. Ne znam da li će da uspe da pobegne od Maje - rekao je Ivan, pa dodao:

- Sanja i Marko nisu na dobrom putu ako ovako nastave. Marko je isti kao na početku, on se trudi, za Sanju ne znamo kakva je u vezi. Ona je na udaru svih zadrugara. Njima želim sve najbolje, kao i Maji i Bilalu. Što se tiče poruka, što je Uroš rekao za ovo napolju, što je slao Anđeli da je pričao o majki deteta. Tu ne vidim ništa, tj. vidim da je Uroš otišao u mnogo težak mod. Iako svoje vreme provodi drugačije od nas, posvećen je 24h rijalitiju. Taj tempo je teško održati.

foto: Printscreen

- Jedna osoba me je jako razočarala, možda još nisam pokazao da jeste. Rekao sam sebi dokle će meni loše da se dešava, sada ne može mnogo da me poremeti, kada me neko razočara. Nekim lađim ljudima mogu da pogledam kroz prste, klinci se napolju ne druže sa nama matorcima. Ne može to da me začudi. Što se Cvete tiče, ona nema težinu rijaliti priče, skroz se pogubila. Dobila je neku čudnu energiju, ne vidim opasnost za bilo koga ovde, od strane nje - završio je Ivan.

Kurir.rs/I.B.

