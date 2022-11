"MOLIM BOGA DA CARU UĐE U ZADRUGU!" Bilalov prijatelj POKREĆE TUBU protiv Maje nakon što ga je fizički napala!

Menadžer Bilala Brajlovića, Đenis oglasio se i komentarisao burne svađe Maje Marinković i njegovog prijatelja i saradnika, koje su se sinoć desile.

- Ne znam kako da prokomentarišem incident koji pravi Maja. Ne znam na koji način, gledajući slike, utiske i klipove i sve što je ostalo mislim da ovo nije u redu njeno ponašanje - rekao je kratko Đenis.

Potom se Đenis osvrnuo na povrede koje je Bilal Brajlović juče zadobio od strane Maje Marinković. Na to nije mogao da ostane imun, pa je progovorio o tužbi za zadrugarku.

- Primetili smo šta mu je uradila. Na vezi sam sa advokatom, on će da uputi pozive, jer je tužba pokrenuta. Realno sa naše strane, gledajući svog brata, sina, ćerku u ovakvim varijantama, gde ga neko tuče, gde ga grebe, stvarno smo zabrinuti. Po prvi put, ali zaista zabrinuti. Ovo što mu je uradila, morali smo, ne bi mogao mirno da spavam da nismo ništa uradili. Napolju se borimo za njega, unutra se on bori za sebe - rekao je Đenis.

Zatim je Bilalov menadžer prokomentarisao Brajlovićev odnos sa zadrugarkom, pa osudio Maju za njene postupke.

Očigledno je da se on ne može tek tako odmaknuti od nje, to je sada problem. Celu noć je sinoć bio gladan, nije imao nikakve emocije, hteo je da se iskulira i skloni od nje. Međutim, ona to ne dozvoljava. Svaki put kada pokušava da se iskulira, ona ga grebe i pravi haos. Stvarno molim Boga da Car uđe, da prebaci se na njega, da ga spasi. Ono bacanje stvari, guzvanje i sve, nema smisla. Pratimo situaciju, pa se nadamo da će sve biti dobro - završio je Đenis.

