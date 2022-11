"TE DEVOJKE SE BAVE OBAVEŠTAJNIM RADOM" Šok tvrdnje Karađorđa: Maja je plasirana mužu Aleksandre Subotić da bi IZVUKLA INFORMACIJE

Iako se afera vezana za zadrugarku Maju Marinković i biznismena Predraga Raspopovića Pecu stišala kada se on vratio nevenčanoj supruzi Aleksandri Subotić, sada je ponovo ulje na vatru dolio Karađorđe Subotić, Aleksandrin otac.

- Bio sam ljut zbog cele te priče kada sam video paparaco fotografije sa Zlatibora. Bio sam frapiran i iznenađen jer mi je Peca odavao utisak potpuno drugačijeg čoveka, čoveka koji je skroz na mestu. Ipak mi muškarci smo uvek nezreli i reagujemo loše po pitanju nekih stvari. Na kraju sam zaključio da je izmanipulisan od te osobe zarad njenog ličnog interesa i ličnog ostvarenja - počeo je izlaganje Karađorđe.

- Peca je zbog toga doveden u jednu potpuno nepotrebnu situaciju za njega samog. Da se sve to desilo inkognitno, to bi bilo normalno jer se to dešava među muško-ženskim parovima. Ipak, zbog tog snimka je sve ispalo tako bezveze. Radi se o osobi koja ne može da parira mojoj ćerki ni po čemu, iako je moja ćerka bila u tim nekim skandaloznim situacijama tokom života, ali je pokazala da nema te takve afinitete životne kao ta druga osoba. To smo mogli na kraju i da vidimo kako se završilo, a završilo se tragikomično. Pokazala je svoje pravo lice.

- Aleksandra i Peca su se pomirili jer moja ćerka nije želela da se ta veza rasturi. Reagovala je zrelije od mene jer je imala više informacija o tome šta se zaista dešava. Sve vreme su bili u kontaktu telefonskim putem dok je trajala ta afera, a on je zapravo sve vreme tražio način kako da se otkači od cele te priče. Njemu je sve to plasirano jer se bavi nekim svojim poslom kojim se bavi, pa je taj neko želeo da ga upropasti i finansijski, i da ga degradira u svakom pogledu na taj način što mu je plasirao tu vrstu devojke - dodao je Subotić.

- U jednom trenutku sam čuo i da je ona htela da ga ucenjuje nečim, tim nekim saznanjima koja je trebalo da dobije. Znamo iks devojaka koje se bavilo obaveštajnim radom i bilo dobro plaćeno za to - zaključio je Aleksandrin otac.

Podsetimo, iako su Aleksandra Subotić i Maja Marinković bile veoma bliske drugarice još od srednjoškolskih dana, Maja je ovog leta uplovila u višemesečnu aferu sa Aleksandrinim nevenčanim suprugom Predragom Raspopovićem Pecom. Po okončanju afere, Marinkovićeva je ušla u rijaliti šou-program "Zadruga 6" i otkrila čitav niz pojedinosti o Predragu i Subotićevoj, što je njena nekadašnja prijateljica oštro demnatovala. Aleksandra i Raspopović su u međuvremenu nastavili da žive u skadnoj zajednici sa sinom Jovanom i Subotićkinom vanbračnom ćerkom Magdalenom.

