ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Bebica saopštio Aleksandri da ju je Dejan OSTAVIO, a onda joj se smejao u lice, ona završila u SUZAMA!

Aleks Nikolić završila je uplakana u pušionici, nakon što joj Nenad Macanović Bebica saopštio da ju je Dejan Dragojević ostavio.

Naime, Bebica je otkrio Aleksandri da ju je Dejan ostavio, a onda potom je počeo da zbija šale na račun njihove veze, što je Aleksandru još više izvuklo iz takta.

- Šta se smeješ podmuklo? Nije smešno. A ja ću tek da se smejem - besnela je Aleks.

- Tako i treba - odgovorio je podrugljivo Bebica.

- Ti si kvaran, jako si kvaran. Prekvaran si - vređala ga je Nikolićeva, a Bebica je nastavio da je provocira:

- Nemaš pojma! - poručio je Bebica.

- Ti misliš da si neki mangup? - pitala je Nikolićeva.

- Sve znam, sve što treba da znam. Saznaćeš kad izađeš - bio je misteriozan Macanović.

- Da li je on normalan? Te fore nekom drugom. Miljana, razmisli kakav je u suštini i kakve namere ima - pokušavala je Aleks sada da uvuče i Kulićevu u raspravu:

- Hajde, bivša devojko pobednika - odbrusio je Bebica.

- Da li stvarno misliš da je tako? - pitala je Nikolićeva.

- Tako je - odgovorio je Macanović.

- Ti si budala - rekla je Aleks, pa se okrenula se i otišla.

Aleksandra nije mogla da prestane da lije suze zbog same pomisli da ju dečko ostavio, a zadrugari su dali sve od sebe da je oraspolože.

- Nema potrebe da budeš nervozna, kad znaš da ništa ne radiš. Kako Zvezdana boli k*rac? Ako si čista, nema potrebe da sumnjaš. Ako znaš da si čista, nema potrebe da budeš nervozna. Zašto misliš da bi on to uradio? A ovo što sam ti rekla (za Marka) je istina, a on se smorio, jer zna koja je osoba to rekla. Ako znaš da sa tvoje strane nema ništa, nema potrebe da sumnjaš u to... Ti si poslednjih par dana nervozna, ne znam šta se dešava, treba da dobiješ? Šta te muči? A i videćeš ga za 30 dana - rekla je Matora.

Podsetimo, Aleksandra i Dejan su započeli romansu nakon što ga je venčana supruga Dalila prevarila pred milionskim auditorijumom. Nikolićeva mu se našla kao podrška, a po završetku rijalitija se nisu odvajali.

