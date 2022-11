ISTINA O DEMOLIRANJU STANA I BURNOJ PROŠLOSTI! Majka Sofije Une o dva bivša zeta, problemima u braku, a OVO je najveći ŠOK

Sofija Una Manić otkrila je nepoznate detalje iz svoje prošlosti koje su zgranule javnost, a tim povodom se sada oglasila njena majka.

Naime, majka Sofije Une je otkrila da je znala za turbulentne scene koje je navela njena ćerka.

- Poznato mi je to, znam za neke situacije koje je navela. Ona je normalno, kao i svako u braku imala svađe i okršaje, ali fizičkog kontakta nikada nije bilo. Ni za jednog mog zeta ne mogu ružnu reč da kažem, baš pre neki dan kada se nisam osećala dobro, žet koji živi ovde, zvao me je i pitao treba li mi nešto. Puni su poštovanja i odnosi su jako zdravi. Znate, potpuno je prirodno, kada dvoje žive zajedno, da imaju i te nemile razgovore koji često nisu prijatni. To demoliranje, kako je ona nazvala, nije bila tuča, bar ne da ja znam, nikada nju niko nije udario, nego narodski rečeno, to je bilo 'iskaljivanje besa' sa obe strane. Sa prvim mužem je dolazilo do takvih nesuglasica jer su bili jako mladi - rekla je Milena, pa nastavila:

foto: Ana Paunković

- Udala se strahovito mlada, imala je samo 18 godina, umro joj je otac u tom trenutku, to je njoj i dan danas rak rana. Izbegava uvek tu temu, bilo je strašno, bio je dugo u komi. Videla ga je u tom stanju i urlala je toliko da nisam mogla da je smirim četri sata i mnogo je to ostavilo traga na nju. Želela je da studira, otišla je u inostranstvo, mi smo to odobrili, suprug je još uvek bio živ kada smo se to dogovorili. Ona je otišla tamo, ali je on želeo odmah decu, što njoj nije odgovaralo jer je želela da radi na svom obrazovanju... Tu je došlo do sukoba interesa i bilo je pitanje ko će koga da porobi. Zato su se rastali, nikakvog nasilja nije bilo, osim tog iskaljivanja besa - govorila je Sofijina mama.

Milena se takođe, osvrnula i na drugi brak Sofije Une, te je otkrila detalje odnosa ali i razloge sukoba i kraha ljubavne priče.

foto: Printscreen/Zadruga

- To je zet koji je i dan danas tu za mene. Ako mogu da navedem nešto što mi se nije dopalo kao majci, jeste puna kontrola. On je bivao na takvim mestima, znate, kada je neko umetnik, javna ličnost ili pevač, uvek ih prate neki skandali, afere ili priče. Ali, kada je neko iz sveta politike, to ne ide, nije primereno. Ide se na prijeme, Beli dvor, tada se dosta pazi na ponašanje, na oblačenje, na sve oko sebe. U to vreme, moj zet, nije dozvoljavao da ima društvene mreže, ili kada se nas dve vidimo, znao je da zove po deset puta i onda ona poludi. To je bio taj nivo svađa, ali nikakav fizički kontakt. Ona je sve što imam u životu, samo za nju živim i nikada ne bih dala da je neko povredi, glavu bih nekome odšrafila - pričala je Milena.

foto: Kurir Arhiva

Tokom razgovora sa Majom, Sofija je spomenula da je bivši partner na nju bacio krevet na nju, što je takođe Milena, vrlo jasno objasnila.

- Što se tiče tog kreveta. To nije bilo sa bivšim mužem, već sa bivšim momkom koji je bio deo i vašeg rijalitija, koji je to uradio i sve zbog toga što nije želela da ga primi u krevet. To sve može da se proveri. Tada mi je srce stalo. Nema to veze ni sa jednim bivšim zetom - navela je Milena.

Na temu druženja sa Majom Marinković i incidenta koji se dogodio prethodne noći, Sofijina majka je dala svoj sud.

foto: printscreen

- Ona je u principu druželjubiva, dok je neko ne nagazi. To je zatvoren prostor, moguće da su pronašle neki zajednički jezik. Naravno da ne odobravam nasilno ponašanje, svaka čast Takiju kako je živ uopšte, to je mnogo stresa. Ne bih to mnogo komentarisala i ulazila u psihilošku analizu aktera, priče, ali nikada nisam bila za takve scene. - navela je Milena.

Na kraju razgovora, progovorila je o pričama koje su pratile njenu ćerku i otkrila zašto to nije realna slika o Sofiji Uni, ali se i osvrnula na temu poruka koje je slala Sanji Stanković.

- Cela priča o njenom moralu je besmislena jer ni jedan gaf nikada nije imala. Prosto, nije imala klasičnog momka nikada, već ozbiljne veze i brakove... Ne znam ni o onim porukama ništa, jer ona nije imala nikakve društvene mreže, jer joj suprug nije bio za to, kao što sam već navela. Malo mi je to sumnjivo, ali u redu, videću sa njom sve kada bude izašla - zaključila je Milena.

