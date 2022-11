BEBICA PRISTAO NA POLIGRAF, A SAD HOĆE DA NAPUSTI ZADRUGU! Zapretio Miljani bežanjem iz rijalitija, a onda dobio HLADAN TUŠ! VIDEO

Nenad Macanović Bebica došao je do apartmana kako bi uzeo pasulj za Ivana Marinkovića, a onda je počeo da preti Miljani Kulić da će napustiti "Zadrugu", a ona je to podržala.

Inače, Bebica je pristao na poligraf koji se održava u ponedeljak, a ako napusti rijaliti do njega verovatno neće ni doći.

- Je l' hoćeš da idem? - pitao je Bebica.

- Da - rekla je Miljana.

- Ustani i reci mi lepo - nastavio je on.

- Da, hoću - potvrdila je Miljana.

Inače, Miljana je iznela niz optužbi na Bebicin račun.

- Uvek. Nije me strah od njega, ali ne shvatam ozbiljno to što kaže. Meni je to neshvatljivo, zato se smeje - dodala je Kulićeva.

- Moraš da sedneš i posmatraš stvari sa prave strane, da bi uopšte našla srodnu dušu. Treba što pre da uđeš u kolotečinu života. Taman kad krene na bolje, vi opet uđete u rijaliti. Dokle god si u tom modu... - govorio je Ivan.

- Bebice, zamisli žena koju voliš javno pred svima kaže da si psihopata. Šta ti tu tražiš? Gledaj, ja ga pitam, on gleda u nju - ubacio se Miki Đuričić.

- Da mi umre majka, rekao je to: "Znaš koliko te volim, ubiću tebe, pa sebe" - dodala je Miljana.

Kurir.rs

