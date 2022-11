FILIP CAR ŽESTOKO PONIZIO MAJU MARINKOVIĆ! Ne krije koliko se razočarao u nju: "To je tako VULGARNO..."

Maja Marinković je nedavno u sukobu sa Bilalom Brajlovićem govorila svima po Zadruzi, kako je Brajlović jako loš u krevetu, te ga upoređivala sa Filipom Carem, koji je po njenim rečima mnogo bolji u krevetu.

Sada se oglasio i Filip Car, pa žestoko osudio Majino ponašanje, kao i ovo upoređivanje, pa je žestoko opleo po njoj:

- To je toliko degutantno i vulgarno da jedna žena upoređuje se*sualne odnose sa dva partnera, sa kim joj je bilo bolje, ko ima veće gabarite... To je degutantno da kaže kući, a ne na najgledanijoj televiziji. To govori samo o njoj i tome koliko se ona pogubila u svemu tome - rekao je Car u kod Meme Haljevca.

