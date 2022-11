MILICA KEMEZ RAZVEZALA JEZIK O SANJI GRUJIĆ: Otkrila šta zna o njoj i odnosu sa Borom Santanom, brutalno joj UZVRATILA!

U "Zadruzi 6" se ponovo povela tema o navodnom intimnom odnosu Sanje Grujić i Bore Santane.

Sanja je prvenstveno ovo negirala na početku rijalitija, da bi potom pričala da ne želi da se izjašnjava nakon što su Borini prijatelji izneli da znaju da se ovaj odnos desio.

Grupa zadrugara je otkrila i da im je Bora na svadbi Maje Marinković i Bilala Brajlovića otkrio da se Milica Kemez naljutila na njega zbog toga što se povela priča o njegovim intimnim odnosima sa nekoliko aktuelnih zadrugarki. Podsetimo, Milica i Sanja su poznanice.

Tim povodom se sada oglasila Milica Kemez koja je progovorila o ovoj situaciji.

- Sto se tiče Sanje, imam da kažem da je odličan govornik, ali bez pokrića jer je na svim moralnim normama koje propagira pala odavno... I to nisu prazne priče, već je vrlo dobro poznajem. U mom salonu nikad nije bila. Radila je kao hostesa, ali je mnogo duže i dublje u tom poslu bila. Mi se znamo površno, nikad sa njom kafu nisam polila, ali je radila u jednom klubu u kom sam se ja kratko zadržala. Da bih izbegla priče udario tuk na luk mogu da kažem da je 7 godina u noćnom životu i da je radila od Švajcarske, do Makedonije, Tetova čak I u klubovima gde se i ne radi baš obucen. To se sve vidi i po njoj, nemam predrasude ni prema jednom poslu, ali zna se sa kim je sve bila i koliki je to broj muškaraca i kakvih. Ja o tome neću da pričam, to se sve zna. Mitrovica je mali grad sa divnim ljudima, od srca sam joj pomogla da uđe tu, jer je bila slatkorečiva, a ona je dozvolila da Bora od srca uđe u nju. Ako nju nije sramota, mene još manje. Naravno, nijedna žena nije kriva, muškarci su krivi. - istakla je Milica.

- Koliko znam, ne tvrdim. Ona je htela i vezu sa njim, Bora je meni sve priznao I ti smo prevazišli kao njegovu avanturu na jedno veče dok nismo bili u vezi, ali s obzirom da je poznajem, njoj to ne bi predstavljalo problem, kao što joj nije ni predstavljalo problem da priča da isti ti Romi smrde. Polako demantuje samu sebe. Na kraju svako o sebi najbolje sve kaže... Svi imamo greške, ali ne sudimo. Ja joj želim sve najbolje, samo što dalje od mene, ona je očigledno i želela kao mnoge moju reakciju i medijsku pažnju više nego Boru ili bilo šta drugo. Eto, pored mnogih, njoj se ostvarila želja - poručuje Kemezova.

