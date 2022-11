MILJANA KULIĆ ZABRANILA BEBICI DA IDE NA POLIGRAF! Nišlijka jedno nikako neće da DOZVOLI, Marija je podržala, ŠOK OBRT! (VIDEO)

Miljana Kulić ne želi da njen dečko, Nenad Macanović Bebica ode na poligraf.

Kako Miljana tvrdi, za tim nema potrebe, jer "veruje Nenadu, a ne poligrafu", međutim, mnogi su izrazili sumnju da se Kulićeva zapravo plaši istine koju bi saznala.

Tokom radio emisije koju vodi zadrugar Ivan Marinković, jedna od gostiju bila je i Miljana Kulić, koja je govorila o Nenadu Macanoviću Bebici i njegovom odlasku na poligrafsko testiranje.

- Mislim da poligraf ništa neće promeniti, bila sve laž ili istina. Poligraf neće biti održan, jer ja to neću dozvoliti. Ja ne verujem poligrafu, verujem Nenadu. Mislim da me ništa nije slagao. Meni je Nenad bez razloga rekao gde mu žive žena i deca, nema razloga mene da laže i neka se ostavi Nenada porodica, može da se komentariše kao učesnik. Ne verujem njegovoj porodici, verujem isključivo njemu. Ja kad sam zvala, njegova majka je rekla: "To je naš problem, nije tvoj". Ne može nam niko ništa jači smo od subine, naša ljubav je jača - govorila je Miljana.

- Da li sebe želiš da ubediš u to da mu veruješ? - pitao je Ivan.

- Ja znam da me voli više od svih i da sam mu na prvom mestu i da nema loše namere kad sam ja u pitanju - rekla je Miljana.

- Miljana je bila inicijator tog poligrafa i mislim da će ona hteti da se održi taj poligraf - dodao je Čolić.

- Niko više ne može da utiče na mene - rekla je Miljana.

U studio je došla i Marija Kulić i poljubila Miljanu.

- Bravo lutkice moja pametna. Posle će neko da kaže da moje ćerka nije pametna. Slušam šta pričaš i oduševila si me. Ona ne dozvoljava poniženje Nenada i to je bila moja želja. Čim ona ne dozvoljava poligraf, ne sme ni ona da ga ponižava - ubacila se Marija Kulić.

Pridružio se i Nenad Macanović.

- Ona je meni sad rekla u krevetu. Mislim da je Miljana konačno progovorila o svemu što zna o meni, stalno sam joj zamerao što ćuti. Meni je svejedno da li ću da idem na poligraf - rekao je Bebica.

- Ja ne dozvoljavam - dodala je Miljana.

- To opet može da se tumači da se plašiš da se ne sazna nešto o Bebici - rekla je Aleksandra Nikolić.

- Neka se tumači kako hoće - odbrusila je Kulićeva.

