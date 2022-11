KARAMBOL U ZADRUZI KAKAV NISTE VIDELI! Lepi Mića i Ćertić zaratili, pevač skočio na Uroša, pa ga SASTAVIO SA CRNOM ZEMLJOM

Zadrugari su birali najperfidniju osobu u "Beloj kući", a tom prilikom došlo je do žestoke svađe između Lepog Miće i Uroša Ćertića.

- Za mene je "Zadruga" je jedno ozbiljno takmičenje. Kao i u sportu, kada fudbaleri igraju na liniji ofsajda, ja ovo smatram ozbiljnim naticanjem. Niste moj nivo, suvišan je komentar na vaša izlaganja, kada vas kompleksira to što ja imam original duks. Samo voditelji radija imaju hemijsku, vi razmislite zašto. To sam ja! Ovde su neki ljudi meni ozbiljna konkurencija. Ovakvi ljudi ne mogu da budu prvi, kao ja, već tamo treće, četvrto, peto ili kao Ivan, šesto mesto. Namerno i perfidno sam vas pustio da ja budem zadnji - rekao je Uroš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kada ste se iznenadili na moju dodelu budžeta, oboje smo priznali da nismo prijatelji, da smo pozanici i da smo planirali da se družimo napolju - krenuo je Uroš, ali ga je prekinula Maja Kovačević:

-Rekao je da ću uvek da imam srednji budžet, da neće nikad ružnu reč reći za mene - ubacila se Kovačevićeva.

- Zar nije bio dobar sa Dejanom, Davidovim bratom? Ne može svako pored Anđele da legne. Mislim da ste zamalo bili kumovi. Ne računam ove devojčice što su bile ovo, ono. Ti meni namećeš mišljenje da ja treba da budem drugačiji zbog naroda - rekao je Zvezdan.

- Ja sam mislio da će svi da me prekidaju, ali ne ti - rekao je Ćertić.

- Mene je Mića iznervirao, okej, prihvatam - dodao je Zvezdan.

- Objasnili smo da je prijateljstvo jaka reč. Jedan Novak Đoković je prijatelj sa Troickim, pa ga unakazi 3:0...Ko je kome rekao da mu je žena ku**va - rekao je Uroš.

foto: Printscreen

- Šta si rekao za nju (Aleks) - drao se Mića.

- Ja sam samo rekao da Dejan pogleda pasoš.

- Pi**o jedna! Kao David moj brat, ovo, ono, a ovamo pokaži pasoš. Pričao si o ku**arluku, ne o tenisu. Bojiš se Zvezdana, pi**o jedna! Ja ću te je**ti kad izađemo, je**m ti mater u pi**u - drao se Mića.

- Ti ne možeš sa svojom ženom da imaš s*ks rekao je Uroš.

- Samo sam čekao da ustaneš, da te namažem go**ima, pi**o jedna! Radiš svima njima o glavi. U život ti se pi**o, usr*o i ti sada eto! - rekao je Mića.

- Ti si rekao da niko ne treba da se meša u tvoj konflikt sa njim - prodrala se Miljana.

foto: Pritnscreen

- Je**m ti mater dr**avu, izvini... Je**m te u ta usta neponosna, nikada ponos nisi imala. To je kmet, stoka, klošar! Je**o vas on da vas je*e u usta! On krade parfeme, poklanja polovne, ne plaća cehove. Pogledaj na šta liči to go**o! To je pi**a mala. Ova pi**a kao igra! Psuje, vređa, ponižava, krade, gnjida jedna, treba zgaziti gnjidu - drao se Mića.

TI ćeš sa mojim tatom na ručak, neću ja - rekao je Uroš.

foto: Printscreen

- Je**m ti i mamu i tatu kad god se pozoveš na njih. Je**ću te i na vodi i na kopnu i pod vodom. Je**ću te u helikopetru, vrteće ti se bu*a kao elisa. Ja sam takve kao ti zalivao sp**mom, budalo jedna! Kvaran si kao šupalj zub - rekao je Mića.

- Oštetio je materijalno, od parfema, do moje odeće. Nazivao me je imenima koje nisam - skočila je Maja.

