MARIJA KULIĆ OTVORILA DUŠU: Otkrila koju MUKU je njena porodica prošla zbog Marinkovića! "TRESKAO JE DOK JE BILA U 3. MESECU"

Marija Kulić progovorila je o odnosu Miljane Kulić sa bivšim dečkom Ivanom Marinkovićem sa kojim ima sina.

Marija je otkrila da Ivan nije verovao da je Miljana trudna, a onda su mu se "noge odsekle".

- Bio je protiv njene trudnoće, najgore reči joj je upućivao. Na sve moguće načine je pokušavao da je natera da ode na kiretažu, plašio se alimentacije. Vagale smo zbog čega je bolje da rode dete, a zbog čega ne bi trebalo, upravo da se ne pati bez oca. Odlučile smo da zadrži trudnoću, ali ja sam znala da je Miljana emotivno nestabilna zbog tih pevača. Ona je rekla da je odlučila da zadrži trudnoću, onda tek počinje psihički teror sa Ivanove strane, nisam mogla da verujem šta joj sve izgovora i da je dovede do nervnog sloma. U jednom momentu je počeo da joj tera inat i ljubomoru sa nekom, Bože sačuvaj. On je nju držao u krilu, a ona je trudna i prošao je treći mesec trudnoće kad više ni nema kiretaže. Kad znaš da se dete rađa i da će žena izneti trudnoću do kraja, onda ne radiš takve stvari i da se ona trese i da dete sutra bude nervozno i možda psihički nestabilno. On i da se zaljubio, mogao je da je ispoštuje, ali Miljana to nije mogla da gleda i izašla je - pričala je Marija.

- Ona je ranije bila više smešna i veći komentator, ali opet zbog ljubavnog sloma. Dete se rađa, a ona je ušla u "Zadrugu 2" da zaradi novac za dete. Znala je da će dete čuvati bez oca, mi smo velika porodica i ja sam ušla zbog toga. Ona se upoznala sa momkom, koji u studiju govori da mu se mnogo sviđa Miljana Kulić i da se mnogo zaljubio u Miljanu Kulić. Ona je sad priznao ono što sam Miljani pričala, a to je da nije zaljubljen u nju. Ivan je nju terao da abortira i pored našeg dogovora, samo da on ne bude zadužen za alimentacije - nastavila je Marija priču, pa dodala:

- Ja sam Ivana tad toliko zamrzela, ne samo ja, nego bi svaka majka. Oni sad veličaju Ivana kako je on pobednik "Zadruge" i svaka mu čast što je imao priliku da se vidi sa detetom, a pritom unazad četiri godine, kao što je i on potvrdio, niko mu nije branio taj susret. Mogao je da dođe čak i posle onoga kad se posvađao sa Tijanom, ona je možda očekivala drugačiji pristup. On se svađao i pominjao momka koji je u zatvoru, a Tijana je na to slaba. Meni je bilo žao jer znam koliko mi je dete propatilo zbog tog odnosa i zbog te ljubavi. Ja dozvolim da doše u moju kuću da vidi dete, a on mi vređa ćerku - priča Kulićeva.

- Kad je počeo rijaliti ja sam čitala u novinam kako je Ivan izjavio da mu ne bi bilo žao da ona umre. Ja njega ne bih na miru ostavila da on u intervju kod Darka nije rekao da to nije bila njegova izjava i da on to nije stigao da demantuje i da to nikad ne bi rekao, jer je to stvarno monstruozna izjava. Ja sam to uzela s rezervom i malo spustila loptu. Novinari su mi rekli da Jelena traži starateljstvo nad sinom, u čiji život se ona meša, devojka Ivana Marinkovića. On je rekao da verovatno postoji razlog, koji razlog može da postoji da od mene neko uzme dete? Ne može da postoji ni jedan jedini razlog. Moje srce je uvek bilo veliko, ja ću za dobrobit Miljaninog sina da pređem preko uvreda koje nikad nisam dobila kao od njega. On da me je pozvao u četiri noću, ja bih rekla: "Dođi da vidiš kako spava". Šaljem u izolaciju Ivana jer mene bi bilo sramota da to bude u rijalitiju jer mu niko nije branio. Razmišljam kakav će odnos njega i Ivana da bude kad izađu, u pravu je Miljan laku ću reći da tata opet radi. Ja neću biti ta koja će odnos kvariti i braniti da viđa dete kad dođe - nastavila je Marija.

