UPAO U LOŠE DRUŠTVO, ROBIJAO U NEMAČKOJ! Ovaj zadrugar je imao MRAČNU PROŠLOST, smrt u porodici ga DOKOSURILA

Aleksandru Sauer aktuelni učesnik Zadruge 6, imao je jako burnu prošlost, a sada su isplivali svi detalji.

Naime, Sauer je služio zatvorsku kaznu u Nemačkoj, a najteže mu je pao gubitak oca.

- Nisu to bili neki problemi, tuča... Upao je u loše društvo. Bila je prevara u pitanju. I on je bio nasamaren, a i on je prevario .Odslužio je svoju kaznu u Nemačkoj i to je sada iza nas. On je bio u pritvoru šest meseci, to je komplikovano. Sve ukupno godinu i osam, devet meseci je bip u zatvoru. Nama nije bilo nikako lako, onda sam ja prešla da živim sa mamom. Držali smo se zajedno. Njemu nije teško palo, jer staje iza svojih grešaka. Rekao je da će izdržati to i da će jači izaći iz toga i tako je i bilo. Najteži momenat nije bilo to, već kad nam je otac preminuo, pre osam i po godina. Nikad se neće zaceliti ta rana. To se iznenada desilo, umro je od srca. Nismo ni znali da je bolestan, samo odjednom... Višnjina mama nas je zvala, zatekli smo šta smo zatekli. Za ve nas je to bilo nešto najteže... Ništa od toga ne može gore da nam se desi, ništa ne može da nas ubije. On je tada imao 17 godina - rekla je Sauerova rođena sestra u emisiji "Pitam za druga" i dodala:

- Mnogi možda pokušvaju da ga navedu na fizički kontakt. On bi reagovao verbalno ako bi neko spomenuo oca, ali fizički nikad ne bi nasrnuo. Nije agresivan i nasilan, to mu ne bi palo na pamet - pričaju njegove sestre, koje su prokomentarisale i njegov odnos sa Valentinom.

- Znam da on nikad ne bi bio s Valentinom, jer ona pre svega ima sestru koja je to godište. Kad bih morala da kažem, rekla bih Anđela - rekla je Sauerova sestra u emisiji "Pitam za druga".

Podsetimo, aktuelni učesnik šeste sezone "Zadruge" , istakao se do sada kao venčani kum Maje Marinković i Bilala Brajlovića.

