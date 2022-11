VENDI NIJE ŠTEDELA ZADRUGARE! Potkačila Kuliće, ništa bolje nisu prošli Aleks i Zvezdan ali i Dejan Dragojević - HAOS U NAJAVI!

U emisiji "Izbacivanje" pušten je i prilog odnosa Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića i haos koji je nastao kad se saznalo da je o ovome pisao Uroš Ćertić u tajnim pismima Anđeli Đuričić.

Pevačica Vesna Vukelić Vendi odradila je analizu ove situacije u studiju.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo je trenutno najaktuelnija tema, ljubav pršti sa svih strana, ne zna se ko je zaljubljeniji. Ovo je javna prevara. Nije ni važno što se nije desio s*ks, koji će se verovatno vrlo brzo desiti. Ovo je najveća izdaja koja može da zadesi neku ženu. Bolje da je prevario nekoliko puta, nego ovakva prevara, upravo sa ovom osobom. Vrlo jedna izdaja sa njegove strane. On se sada demaskira, mi ga ne poznajemo, ali mislila sam da ga je Moka malo više, što se kaže, zavrnuo. Verovatno nije njegov materijal. Moku prati gas da je ženoljubac, ali njegov sin ipak nije njegov materijal, vrlo radi to amaterski, vrlo je plitak po tom pitanju, toliko čitljiv, providan kao flis papir. Sad dolazimo i do ključne stvari, u koga se zaljubljuje - krenula je Vendi.

- Ta Aleks je bila fantastično Dejanovo prelazno rešenje, da se zaštiti od svega. Videli smo da je bio robotiran, da je neko drugi upravljao njegovim umom, njegova tadašnja ga je pitala gde je krvava majica. Ta ista je palila igračke, videli smo ritual. Dejan se iščupao iz morbidne situacije, gde je njegovim umom upravljao neko drugi, pa ga je pratio ženski čopor, pa se iščupao i odatle, onda je pročišćen naleteo na tu Aleks. Ona jeste dopadljiva, čak mi je bila i draga kad sam je prvi put snimila, ali to je na prvu loptu. Mislila sam da ima bar nekog crva u mozgu, da shvati da ju je Dejan oprao. Ona je i sama rekla da se brzo zaljubljuje, vidi se. Ali njoj se sviđaju ti s*ksualni predatori, Car, Janjuš, Kristijan, Dejan je više intelektualni predator. Ona i ne gleda da li je neko pametan ili ne, ona ne može da dobaci do toga. Svi su je sa pravom lepo žigosali. Sa tim mikrocrvom u glavi misli da je bitna, živi u maloj amplitudi, nema ni dubinu, ni širinu, ni retrovizore, ima samo lukavstvo - dodala je pevačica.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

03:16 Vesna Vukelić Vendi o Prajdu

Vesna Vukelić Vendi