STRIPTIZOM OTPLAĆUJU 100.000 € KAZNE! Sandra Bakša i Ivana Puzić pobegle iz Zadruge pa se našle u problemu! AFERA BUJANOVAC

Diskvalifikovane zadrugarke Ivana Puzić i Sandra Bakša otvorile su dušu za Rijaliti i otkrile kako će otplatiti kaznu od 100.000 evra jer su zajedno pobegle iz Bele kuće. Nisu krile da će pomoć potražiti ni manje ni više nego u famoznom Bujanovcu, gde su se mnoge rijaliti-devojke već promovisale ranijih godina tako što su odlazile tamo i na razne načine zarađivale novac.

Kako se osećate sada, kada ste diskvalifikovane?

Bakša: Posle svega onoga, vidi, smejaću se do kraja života! Srećne smo, kako je unutra, napolju je milina! Ivana je trenutno kod mene dok ne ode nazad kući.

foto: Printscreen/Pink

Šta su vam rekli roditelji?

Ivana: Podržali su me, mojima je najbitnije da sam ja okej. Šta god da sam htela da uradim podržavaju me i shvataju me.

Kako ćete otplatiti kaznu?

Bakša: Nadamo se da neće biti kazne, pokušaćemo da se dogovorimo da do toga ne dođe! Vidimo se u Bujanovcu na promociji naše pesme "Pobegulje".

Ivana: Idemo u Bujanovac da zaradimo za kaznu, igraćemo tamo pošto snimamo zajedničku pesmu, pa ćemo tako otplatiti. Kada je majka videla naslov da sam striptizeta iz Bujanovca, nazvala me je i pitala šta je to, sad sam otkrila gde se nalazi Bujanovac, moram otići da vidim šta je tamo. Saznala sam da je mnogo devojaka bilo u Bujanovcu. Mnoge su bile, Aleksandra Nikolić, MC Aleks, verovatno ih ima još, ali ne mogu da se setim. Moraću da vidim šta je taj Bujanovac, 50.000 evra je veliki iznos, ni Bujanovac nije daleko. Rešićemo kaznu u Bujanovcu, ko kaže da nema posla? Ima ko hoće da radi!

foto: Printscreen/Instagram

Da li vam je falio s*ks?

Sandra: Nije mi falio, Danijelu ne bih dala ni da je pokušao da mi se uvuče u krevet.

Ivana, da li je priča s Matorom bila samo rijaliti-igra?

- Nije bila rijaliti-priča, malo sam se zanela, ne mogu reći da sam se zaljubila, ali sam ispitivala. Posle Bilala Matora je najjači frajer - završava Puzićeva.

Budući da su delile istog dečka Bilala Brajlovića, Sandra i Ivana su prokomentarisale šta ih je to privuklo kod njega, pa su ga pošteno ocrnile.

foto: Zadruga

- Bilal nije lep niti je zgodan, ali ima to nešto luckasto! On je pokušao svuda, pa je i Jelenu Golubović ispipao, pa gde prođe. Mada, padale su mnoge. Kao da ima neku dijagnozu mazohiste koji voli da ga žene biju - rekla je Bakša, a Ivana se nadovezala:

- Mi smo imali dosta zajedničkih tema, ali kada su se izdešavale stvari i kada sam videla šta je njemu u stvari cilj, odnosno da se tuče s Majom, sve što mi se svidelo kod njega je palo u vodu.

Zorica je matora lažljiva kučka! Pevačica Zorica Marković optužila je Bakšu da se bavi prostitucijom, te da zna njenu tarifu, pa nam je otkrila da li će tužiti bivšu cimerku. foto: Printscreen/Zadruga - Ne znam kako može da zna kada nije znala ni ko sam, ispitivala me je ko sam i odakle sam. Najgore što je mogla da mi kaže jeste da sam prostitutka. Otkrila sam da i ona laže. Slagala je da sam rekla da sam zaljubljena u Miljana, a, u stvari, ona je to pokrenula, rekla Urošu, a on rekao Miljanu, pokušala je da zavrti priču. Totalno bezveze. Verovatno je mislila da će ispasti tako - govori Bakša i otkriva da li će tužiti pevačicu: - Neću nikoga da tužim, pokazala je sama kakva je, matora kučka lažljiva, ne zanima me. Nazivala me je snajkom, veličala mene i moju porodicu, tako da neću da se spuštam na njen nivo, nisam ja taj kalibar. Zorica Marković je pokazala ko je i šta je.

kurir.rs/republika.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)