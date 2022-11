MILJANA KULIĆ I IVAN SKOVALI SKANDALOZNI PLAN? Prave decu za NOVU GODINU, stiže pojačanje?! Nišlijka poverila sve tajne PSIHIJATRU

Miljana Kulić i Ivan Marinković navodno žele ove sezone da briljiraju u rijalitiju, te su zato skovali skandalozan plan.

Naime, kako prenosi Republika, njihov sledeći korak bukvalno je šokantan. Kako se saznaje, oni navodno planiraju da rade na drugom detetu.

- Miljana nikada nije prestala da voli Ivana i da se nada da će nekim čudom oni ponovo biti zajedno. Maštala je o tome da naprave još jedno dete. Pokušavala je da ga pridobije kada su oboje bili slobodni u spoljnom svetu. Odlazila mu je čak i na vrata, tada je dobila batine od Jelene, njegove verenice. Ni tada je nada nije popuštala kada je ljubav prema Ivanu u pitanju. "On će da bude moj, ja to znam. Nama je suđeno, a može da priča ko šta hoće, znam da i on mene voli. Ipak, mi imamo dete. Ne pravi se dete svakome", rekla je Miljana jednom ispred Marije i mene. Umalo je majka tada nije išamarala. Bila je besna što Miljana tako govori - ispričala je navodno prijateljica bliska porodici Kulić.

- Miljani su plodni dani oko Nove godine, to je rekla psihijatru kada je bila pre nekoliko dana na razgovoru oko terapije koja joj se s vremena na vreme menja. Rekla je psihijatru da to želi da uradi, prvenstveno zbog Željka da bi on imao rođenog brata ili sestru od iste majke i oca, a zatim i zbog rijalitija jer će njena trudnoća biti pomno ispraćena, a veoma je moguće da bi se porođaj i snimao za mnogo veliku sumu. Oni se stalno domunđavaju, a misle da mi iz produkcije to ne čujemo. Ona mu je već rekla kako će da dožive zenit slave i uspeha ako se budu držali zajedno i ako budu igrali igru koju nacija želi da gleda. Ivan se primio, on voli samo pare i slavu - započeo je izvor za Republiku.

Kako dalje navodi isti sagovornik, svi koji poznaju Miljanu, a i Ivana, dobro su upućeni da njih dvoje najviše vole samo novac i prvenstveno to žele da urade zbog svoje sigurnosti.

- Miljana zna da je Ivan slab ne Željka i na pare, zna da je jedva čekao priliku da budu zajedno. Ona mu godinama nije dala da bude blizu sina, pa su, samim tim, želja i žal za sinom još veći. Sada, kada su zajedno u rijalitiju, i verenica Jelena Ilić nije pored njega, Miljana ima odrešene ruke da radi šta hoće. Iako je on prestao da pije, Miljana će lagano da ga vrati na staro. Isto mu je radila i dok su bili u vili "Parova". Tamo ga je opijala i ljubila, a onda strpala u krevet. "Meni je do toga da Željkić dobije batu ili seku, mojima je do para. Ivanu je do para, ali znam da me on, na neki način, voli. Biće to za njega i korist i zadovoljstvo. Zna on da mu ona luda Jelena ne bi rodila ovako lepo dete kao što je naš Željkić", pričala je Miljana ispred svih nas kada je bila u produkciji da uzme terapiju - nastavlja sagovornik Republike, koji kaže da je bivši muž pevačice Goce Tržan skoro, pa spreman da krene po Miljaninom planu i da su oni već počeli da se dogovaraju.

- Ona je Ivana navukla na priču kako je dobro za rijaliti da oni glume da su srećni, da mali Željko oseti da su mama i tata zajedno. Ivan je video da je Srbija poludela na scene kada se on igra sa Željkom i kada šetaju po imanju. Njemu malo treba da poklekne. "Vidite da je odlepio za Željkom. Ima da ga nagovorim da se preseli kod mene u apartman, da budemo zajedno. Ima dva velika razloga da pristane. Keš i popularnost", rekla je ona u prostorijama produkcije, gde ne krije kakav plan ima i da će s Ivanom da napravi veću gledanost od one koju su napravili prethodnici. Još ako usled svega toga u "Zadrugu" uđe i Jelena Ilić, biće to pravo bojno polje. Jedva čekam da svi vide kako će Ivan i Miljana da se spoje - završava izvor za Republiku blizak produkciji.

