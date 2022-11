SEDAM PUTA OPERISALA NOS, PUKLA 11.000 EVRA! Dragana želela SAVRŠEN IZGLED, a evo zbog čega je redovno POSEĆIVALA HIRURGE!

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" i nekadašnja članica grupe "Models", Dragana Mitar, nedavno se čak sedmi put podvrgla operaciji nosa, a sada je progovorila o detaljima koji intrigiraju javnost, a vezane su za intervencije za koje se odlučila.

Atraktivna brinta je priznala da dok svoj izgled nije dovela do savršenstva nije želela da prestane sa operacijama.

foto: Printscreen/Instagram, Privatna arhiva/Kurir

- Svi pričaju i pišu o tome što sam toliko puta operisala nos! Radi se o tome da, sam toliko smršala, da mi je nos bio veliki spram lica, pa sam želela nešto na sebi da uradim. Nažalost bilo je nekoliko neuspelih operacija, ali hvala Bogu da sam i to konačno sve rešila! Nisam ja išla sedam puta da se operišem što mi je bilo dosadno, nego od samog starta je nešto krenulo po zlu. Bogu hvala da sam to uspela da sve ispravim i rešim. - rekla je Dragana Mitar.

Pevačica je otkrila da se nikada nije uplašila za svoj život, ali da je brinula kako će proći svaka naredna intervencija za koju se bude odlučila.

foto: Printscreen

- Nisam se nikada uplašila nešto preterano za svoj život, ali nije mi bilo ni malo prijatno kada su se dogodile komplikacije. Strahovala sam od svake naredne operacije, kako će da ispadne, ulivala sam sebi nadu da će sve biti dobro, sve dok nisam promenila doktora, neke stvari nisu mogle da se promene. - ispričala je pevačica.

Bivša zadrugarka je otkrila šta je sve korigovala na sebi, pa je posavetovala sve mlade devojke da se odluče na promene kako bi bile zadovoljne.

foto: Printscreen

- Uradila sam prve grudi kada sam završila dojenje, to je bilo pre osam godina. Nakon toga doktori su me posavetovali da promenim impante i ja sam to uradila. Uradila sam sve ono na sebi čime nisam bila zadovoljna. Ja bih zato sve mlade devojke posavetovala da svako ko ima bilo koji nedostatak na sebi treba da ga promeni! Kako radimo na sebi iznutra, treba da radimo i spolja! Ne vidim ništa loše u intervencijama, to nije tabu tema, ljudi treba da menjaju sve ono čime su nezadovoljni. Sve se ogleda spolja, žena je mnogo zadovoljnija kada lepo izgleda i kada se pogleda u ogledalo, jer na taj način dobiješ snage i za mnoge druge stvari. - rekla je Dragana.

foto: Printscreen/Magazin In

Pevačica ističe da ništa ne bi promenila i da se nikada nije pokajala što se odlučila za operacije.

- Nisam se nikada pokajala zbog svega što sam uradila od operacija, kajem se samo što nisam išla kod pravog stručnjaka, jer onda bih se samo jednom operisala, a ne bi morala više puta da ponavljam intervencije i da proživljavam sve što sam prošla. Pametno birajte! - poručila je bivša zadrugarka.

Podsetimo, Dragana je u jednoj privatnoj klinici u Beogradu operisala nos i za to platila čak 11.000 evra.

