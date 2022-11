KONAČNO OTKRIVEN PRAVI RAZLOG RASKIDA MISICE I KARIĆA! O ovome je Karić mesecima ĆUTAO - evo zašto je došlo do PREKIDA!

Nakon par meseci ćutanja, bivši rijaliti učesnik, Stefan Karić je konačno otkrio zašto je prekinuo vezu sa Jovanom Ljubisavljević Misicom.

Karić je istakao da tokom razdvojenosti od jovane, nije imao utisak, da će doći do prekida.

- Ne. Iskreno ću ti reći, za svih deset meseci nijednog trenutka nisam imao osećaj da je to kraj ili da se nešto promenilo sa moje ili njene strane. Imao sam osećaj da je sve dobro napolju i da je ona dobra i da je sve kako treba. Ništa nije moglo da me poremeti i da ja izgubim taj osećaj koji sam imao prema njoj - rekao je Karić.

Stefan tvrdi da mu je nekolicina stvari zasmetala kod Jovane i da je to razlog prekida veze.

- Sa kojom god da uđem u vezu, ne gledam da to neće opstati. Smatram da ćemo opstati i da od te veze treba da napravimo da bude sve bolje i bolje. Ne znam šta sam ja to menjao kod svojih devojaka. Svi mi imamo mane i vrline. Kod Jovane sam jedino zamerao u našoj vezi što nije iskrena i direktna prema meni. Jedino sam to hteo da promenim, ništa drugo. Pokušavao sam da je opustim, suviše je bila stegnuta i kao da me se plašila na neki način. Od previše te brige i pažljivosti da ne kaže nešto pogrešno i da se naljutim, došlo je do toga. Vidim šta ona želi, a time što pokušava da mi kaže na neke druge načine, smatram da me folira i laže i to me odbije - rekao je Karić.

Stefan se nadovezao i na izlazak iz "Zadruge", nakon čega suz se mnogi stvari u njihovom odnosu promenile.

- Pa dobro da, jedni od razloga. Zasitio sam se, sva ta depresija i negativa po mom izlasku iz rijalitija mi se nije svidela. Trebalo mi je malo energije i da se vratim u život - iskreno je rekao Stefan u emisiji kod Tare Simov.

Kurir.rs/M.K.

