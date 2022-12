MAJA MARINKOVIĆ PRIZNALA SVE: Istina je, želela sam da se OSVETIM Bilalu preko Cara! Ovako je reagovao Brajlović (VIDEO)

Rijaliti učesnica Maja Marinković dobila je prvo pitanje u emisiji vezano za Filipa Cara.

Maju su pitali da li je ljuta što neće uspeti da iskoristi Cara za osvetu dečku Bilalu Brajloviću.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam besna. Ja jesam planirala da se osvetim, ali sam prešla preko toga, nemam nikakvu nameru. To je moja veličina, ljudski je praštati - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kad bi bilo nešto sa njim, ne bi ga iskoristila, verovatno bi ostala u tom odnosu. Da li će se to desiti, vreme će pokazati. Obavili smo sinoć razgovor, pa ćemo videti šta će biti. Sad joj verujem, sad je sve okej - dodao je Bilal.

foto: Printscreen/Zadruga

- Maja je očekivala Carev ulazak, ali je on ušao sa drugim stavom, bar za sada. Videćemo, nisam ispratila da li je u vezi sa Milicom, ali je Maji krivo što je on ušao sa takvim stavom. Šta je bilo među njima napolju ne znam, ne znam zašto je odjednom to rešio, a zna da bi mogao da bude sa njom kad bi hteo. Uglavnom, očekivala je Maja i htela je, Bilalu je to jasno. Uzeo je to sa rezervom, jer ne zna šta je Caru plan za dalji period. Maja naravno obećava - rekla je Marija Kulić.

- Ja sam rekao, bude li se jednom desilo, ti osmesi, pogledi, to je to - dodao je Bilal.

Kurir.rs

