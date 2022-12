RASKRINKANA MILICA VESELINOVIĆ! Sve vreme je OVO krila od svih, konačno isplivala prava istina!

Milica Veselinović je sa zadrugarima popričala o njenom odnosu sa Filipom Carem, te je od njih pokušala da izvuče kako je Aleksandra Nikolić reagovala.

- Da li ti je rekla nešto? - pitala je Milica.

- Meni ona deluje loše. To najbolje zna Ivan. Mislim i da ono što je rekao Ivan razočarenje, da to proističe od nje - dodao je Neca.

foto: printscreen

- Koliko je ona kriva, toliko sam i ja, 50-50%. Kao i kad je bila priča ova povezivanje (sa Markom), ja bih znala šta da joj kaže da se družimo, a ne družimo se. Ja sam do Filipa bila samo po ceo dan - rekla je Veselinovićeva.

- Meni je čudno, ti si do juče pričala o Marku - govorio je Lazić.

- Činjenica je da mi se Marko svideo, da sam se zaljubila. Ali sam onda pričala sa Matorom. Ja sam taj "Sneg" pominjala još dok sam bila u druženju sa Markom. Meni se dopisivanje sa Filipom svidelo, on ima tu harizmu, spiku. I sad, ja stvarno nisam znala da će Filip da uđe. Stvarno nisam. U početku ne, posle kad su krenuli da spominju već. Počela je priča non-stop o Filipu, znala sam da će da se desi kad uđe on, da će sve da prestane sa one tamo strane zbog njega. Kad je Marko mene na "Pretresu ponizio", ja sam rekla više nikad da ima takav odnos sa njim. Imao je toliko prilika da bude ozbiljan, nije hteo - otkrila je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zavisi kako bih se osećala. Da me je Marko čuvao, mazio, pazio, ne bi me zanimao. Rekla bih da mi se svidelo dopisivanje... Marko je imao milion prilika, mene je to hladilo, ja sam presekla na "Pretresu" - istakla je Milica.

- On mi je rekao da je promenio mišljenje o tebi. Rekao je da te je povredio, ali i precenio. A jeste ušli u vezu vi? - pitao je Lazić.

- Ne, idemo spontano. I ne zanima me Markovo mišljenje, imao je milion prilika. Imao je prilike, sam je kriv - dodala je Veselinovićeva.

Milica je rekla i da se nada da će njena majka videti da je srećna i da će podržati vezu.

Kurir.rs

Bonus video:

02:14 Milica Veselinović ulazi u Zadrugu