"IMAO SAM S*KS SA MAJOM MARINKOVIĆ"! Brendon ŠOKIRAO izjavom, pred svima RASKRINKAO starletu, a evo kako se ona BRANILA! (VIDEO)

Zadrugari su u narednom video klipu mogli da vide kako Super Cveta, diskvalifikovana zadrugarka, govori o tome kako je Branislav Radonić Brendon govorio Cveti da okači klip Maje Marinković u jeku skandala sa njom, nakon čega je Marinkovićeva opisala ceo skandal.

- Maja je sponzoruša, te sam je tada hteo častiti. Ja sam se tada bavio jutjubom, to mi je dobro išlo. Nije htela više da se snima, uznemirila se, pa sam je namerno iskoristio zarad marketinga. Dolazila je kod mene. Ne znam, ona ima neki problem u glavi - počeo je Brendon.

- Je l' ste imali se*s - pitao je Milan.

- Da, par puta - rekao je Brendon.

- Ko bre? Brendon i ja? Jesmo, kako ne... Znaš kako, ja sam jedna budala koja oprostio ljudima koji zauzmu medijski prostor zbog mene. Nikada ja nisam bila sponzoruša... Ovo je sad jako ružno što on priča. Ja sam rekla istinu, on je meni krao hranu iza kreveta. Ja sam takva, ja ljudima opraštam. Ja sam njemu učinila da snimimo te klipove. Kako ja mogu da imam se*s sa osobom koja voli isti pol? - rekla je Maja.

- Ja moram da kažem da sam koristio kondom sa njom - dodao je Radonić.

- Čuj kao Brendon i ja imali se*s - čudila se Maja.

- Ne znam kako ga nije stid pričati ovo. Brendon je osoba koja je posle toliko godina došla u rijaliti i nigde ga nema. Brendone, nigde te nema! Kad neko priča, ti ćutiš, kad ti pričaš, ja ćutim...Kada kamera nije na nama, on je ne grli, a kada jeste, on je odmah tu. Ne može on za nju da kaže da je sponzoruša, kada je on govorio da mu je mačka kupovala satove i ostalo. Ta mačka ne postoji - rekao je Bilal.

- Ja sam mačku videla, pili smo na Adi kafu - rekla je Zorica.

- Moja mačka za Maju kaže da je gan**rka. Rekla mi je da se ne raspravljam sa njom ovde, dosta je na jutjubu - rekao je Brendon.

- Daj ne se*i, snimio je tri klipa sa njom, od toga nema ništa. Sve je laž što je izneo. Koliko si zaradio na tri klipa - pitao je Bilal.

- Nebitno - rekao je Brendon.

