"KUPIO SAM PRSTEN, BELO ZLATO SA DIJAMANTOM, ZAPROSIĆU MILJANU!" Bivši rijaliti učesnik čeka samo NJU, otkrio detalje iz Zadruge

Boža Džons prvi put progovorio o odnosu sa Miljanom Popović, ali i koliko mu je Uroš Ćertić zagorčao život.

Bivši zadrugar i pevač Boža Džons nakon izlaska iz rijalitija "Zadruga 6" u prvoj ispovesti se pojavio sa vereničkim prstenom, a na ivici suza je progovorio o najtežim trenucima na velelepnom imanju:

- Kupio sam ovaj prsten, belo zlato sa dijamantom, želja mi je da joj uručim, ako Bog da u baražu, ako ne, onda u julu. Ja hoću da je ženim! Toliko sam se zaljubio, koliko god da su me osuđivali, toliko sam zaljubljen u nju tako će i ostati!

- Teško mi je, kad god vidim da priča sa muškarcima, teško mi pada. Najteže mi je kada sam video da je sa Urošem spustila loptu. Mi smo imali dogovor, rekla mi je da se javim njenoj majci preko Instagrama, da ćemo otići na večeru i to sve... Da možda i nešto bude napolju, pa ćemo videti šta će biti. Ja sam nju postavio za vođu, ona je sutradan spustila loptu. Bilo mi je teško, posle gledam da su je Mića i Miljan osudili da se druži sa nekim, a zna šta je Uroš prvo meni radio. Ostavio sam joj sve pare, postavio je za vođu, ali valjda se brzo zaboravi i nož u leđa - govori Boža i dodaje o Urošu Ćertiću:

- O Ćertiću mislim sve najgore, nisam hteo da pričam, on je ljigav čovek i perverznjak je. On igra neki rijaliti, a dokle će igrati, ne znam. Mene je više puta povredio, bacao mi je stvari, ja sam prešao preko toga! Mislim da sam krenuo da mu se suprostavim, došlo bi do fizičkog kontakta, ja sam potpisao da moram da trpim to. Ja bih se vratio zbog Miljane, ništa ne bi bilo isto, rešavao bih svoje probleme sa Miljanom, Urošem i Mikijem!

- Oni su tipovali svašta o meni, pa su me proglasili gejom. Ja sam dokazao i posle dve nedelje da sam ostao... Ja njenu sliku držim u telefonu, to nisam sad stavio, nego držim inače! Ja vidim mene i nju zajedno, da budemo momak i devojka, muž i žena možda. Ona je krenula da mi uzvraća prvih sedam dana, ja sam sve sa njom pomalo, sve je krenulo spontano, posle par dana sam joj rekao i pitao da li imam šansu kod nje, ona mi je rekla da voli muškarce koji joj daju pažnju.

