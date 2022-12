"BEBICA MORA KOD PSIHIJATRA"! Marija Kulić zeta vodi kod lekara, sumnja da je PSIHOPATA, a evo zbog čega

Podstaknuta pričama zadrugara koji govorkaju da je Nenad Macanović Bebica psihopata, Marija Kulić je počela i sama da sumnja u to i predložila da njen potenicjalni zet poseti psihijatra.

- Posle "Zadruge" vodim Nenada na psihijatrijsko veštačenje. Želim da znam da li je normalan ili psihopata! Otkako mi je Miljana rekla da se tokom njihove svađe namerno zakucao kolima u banderu, zabrinuta sam. Ne verujem joj da je baš tako bilo, ali me je to ipak poremetilo. Ja ga volim, ali je mnogo čudan. Na primer, oprostio joj je prevaru sa Zolom bez reči, a to nijedan muškarac ne bi uradio - kaže Marija.

foto: Printscreen/Zadruga

Ona dodaje da je ne zanima da li Macanović laže o svojoj prošlosti, već samo da li bi mogao da naudi njenoj porodici:

- Zabrinuta sam za Miljanu. Samo želim da znam da li je Nenad normalan i da li bi mogao da ih povredi, kako svi pričaju. Što se tiče njegove prošlosti, to me ne interesuje. Čak i ako nas je lagao u vezi s bivšom ženom, decom, porodicom, briga me! Važno je da je pažljiv prema Miljani, Željku, ali i meni, Siniši...

Na ovu temu se nadovezao i Miki Đuričić, koji smatra da je Nenad lud!

foto: Yotube/Zadruga6

- Njemu šta god čovek da kaže, on se smeška. Hladan je kao špricer! Ne bi me čudilo da samo jednom pukne i sve pobije! Siguran sam da je lud - rekao je pčelar iz Kupinova.

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu