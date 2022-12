ĐEDOVIĆ SE OGLASIO NAKON RASKIDA DEJANA I ALEKS! Otkrio kako se Dragojević oseća nakon Aleksandrinog flerta sa Carem i Zvezdanom!

Marko Đedović oglasio se nakon što je Dejan Dragojević obelodanio raskid sa Aleksandrom Nikolić zbog njenog ponašanja u "Zadruzi".

Kako je rekao, očekivao je da će uskoro "pući tikva", budući da je u redvnoj komunikaciji sa Dejanom.

- Kao što sam i rekao pre neko veče, nije Dejan neinteligentan. Ja uvek znam šta pričam, jer sam s njim u kontaktu, svekodnevno. Rekao je ono što misli i iskreno je upropastio. Ako su imali dogovor kakav su imali, onda je ovo užas što radi. Jako se loše osećao danima, a opet dolazimo na moje reči od prošle godine - nema od tog posla ništa! Ne znam ko bi normalan bio u vezi sa nekim ko je zaljubljen u Zvezdana, pa mu tera inat sa Filipom, a malo i kadra u sve mu tome ima - kaže Đedović i dodaje:

- Ja sam sa Aleksandrom dobar, ali ovo je užasno sto radi. Ali takva je Aleksandra, kada smo mu to pričali svađao se sa nama u rijalitiju, a sada i sam kaže da je opet pogrešio. Dejan definitivno nema sreće sa tim ženama i treba da iskulira malo i bude sam i izvini se Rešićki. Videh da je dobro osolio, a ja to volim tako da idemo dalje... Samo bolesnici i fanatici misle da je to ljubav, a takvi nek se leče. Nakon svega, Dejan treba da napravi bistu Caru u Veterniku, u dvorištu!

