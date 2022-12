KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ISPROZIVAO ALEKS ZBOG LJUBAVNOG TROUGLA! Ponizio je NAJSTRAŠNIJE, spomenuo i aferu BUJANOVAC!

Kristijan Golubović oglasio se i otkrio šta misli o odnosu Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića koji je već neko vreme jedna od vodećih tema u Beloj kući.

Kristijan smatra da samo korak deli Zvezdana i Nikolićevu da uđu u vezu, ali i da su oboje svesni težine i posledica koje bi taj odnos izazvao. Nije nepozanto da Kristijan ne simpatiše Aleksandrinog dečka i pobednika pete sezone, Dejana Dragojevića.

foto: Screenshot

- Ima dve varijante, ona prva i najveća, Aleksandra Nikolić, iako je glupa i ograničena devojka, ona zna da ako je u nekom muvanju u rijalitiju u centru pažnje i da je u žiži interesovanja. Druga stavka je što je Aleksandra prošla to što je prošla, bila i prostitutka i sve ostalo i ona mučena muškarce gleda kroz korist, rijaliti, materijalno, bilo šta. Ona će uvek da bude sa nekim u pogledima, konverzaciji. Ja je znam predobro. Kad najviše mislite da je neko ne interesuje, ona je luda za njim. Sa Zvezdanom je očigledno da ima više od rijalitija, ali oboje znaju da kad bi povukli taj korak, Zvezdan bi nastradao, a i ona, što se rijalitija tiče. Tu bi uspeli, ali bi ona izgubila kupusara koji je ubeđen da njega uvek vole najviše na svetu, ali se na kraju sa tim porostitutkama ispostavi da nije tako.

foto: Ana Paunković

Kristijan je uverenja da je Aleks spremna na sve zarad popularnosti zbog teškog života koji je vodila pre ulaska u rijaliti. Osvrnuo se i na period kad je on bio sfera njenog interesovanja, te je razmišljanja da ni Slavnićeva supruga ne bi bila problem kao što nije bila ni njegova.

- Aleksandra Nikolić ne zna drugačije da pogleda muškarca, sem pogled "Šta bih ti radila macane", mi to nazivamo ku*vinjski pogled. Neko bi rekao da sam iskompleksiran i da je ne volim, naprotiv, ja samo zapažam ono što me je naučio život i rijaliti sa njom kad mi je iz čista mira prišla i htela oralno da me zadovolji i izjavila ljubav bez obrzira na moju ženu, dete, zauzetost. Ona se i sad femka kao da je dobra, rijaliti igrač, ali njoj je bitno samo da bude u ljubavnoj priči u rijalitiju jer joj se smučilo da ide po štraftama Bujanovačkim, Švajcarskim, Beogradskim. Meni je nje donekle žao jer duboko u sebi nema lošu dušu, ali džaba, nju je život naučio samo da bude od koristi muškarcima.

