"RASPITIVAO SE O SEKTAŠKIM OBIČAJIMA" Otac Miljane Kulić šokirao o Bebici pa progovorio o zetovoj porodici! Pljunuo na PRIJATELJE

Nenad Macanović Bebica, dečko Miljane Kulić, trenutno je glavna tema u “Zadruzi 6“. Naime, unutar i van rijalitija se uveliko priča da je Nenad navodno u sekti. Iako je on to više puta demantovao, mnogi su posumnjali u njegovu verziju priče. Kako sada tvrdi izvor blizak Bebici, postoji velika sumnja da se on raspitivao za prelazak u sektu.

- Poznata mi je ta priča sa Nenadom i sektom, međutim, to se sve dogođalao pre nekoliko godina. Ne znam zašto su tek sada ljudi počeli da pričaju o tome? Ne može niko od nas da garantuje da je Bebica u sekti, jer on o tome ne želi da priča. Postojala je sumnja da se raspitivao o sektaškim običajima i da je bio na korak da pristupi istoj, međutim, mislim da na kraju ipak to nije uradio - priča dobro obavešten izvor blizak Bebici.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne znam zbog čega zadrugari imaju potrebu da toliko loše pričaju o Nenadu. Nikome ništa loše nije učinio. Videlo se i tokom slave Kulića, kako se prekrstio nekoliko puta i stajao kod kolača. Žao mi je što se sve vreme Nenad povezuje sa sektom, ali se nadam da to u budućnosti neće biti slučaj - napominje izvor blizak Bebici.

Siniša Kulića je sa bolom u glasu progovorio o budućem zetu.

foto: Printscreen/Top Balkan Radio

- Ne osećam se najbolje i nisam spreman puno da pričam. Krivo mi je što se o Nenadu tako priča. Ja mogu da garantujem da on nije u sekti i da nikada nije imao veze sa takvim običajima. Živeo je kod nas u kući i znam da je pravoslavac. Neko očigledno želi da stvori lošu sliku o njemu. Kome to ide u prilog? Znam ja ko je tu upleo prste, ali tek će biti vremena da se o svemu tome priča. Nenad ima zlobnu familiju. Oni žele da ga unište i to sve zbog parčeta zemlje. Godinama se tuže oko imovine, jer su prokleti za pare. Kakvu on familiju ima, bolje da je nema - zaključuje Siniša Kulić.

kurir.rs/blic

