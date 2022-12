MIKI ĐURIČIĆ U KANDŽAMA DROGE! Pčelar iz Kupinova krio o žene MRAČNU stranu, Angelina sad traži ISTINU, evo ko ga je CINKARIO

Miki Đuričić ponovo je ušao u rijaliti program ''Zadruga'', ali ga ovog puta napolju čekaju ćerkica i supruga Angelina. Ipak, izgleda da je došlo do problema u raju, tokom njegovog učešća u rijalitiju.

Naime, kako se navodi Angelina je saznala da je Miki imao posla sa opijatima i drogom, te je jako besna i želi da ga vidi i sazna istinu, a svi pokušaji njegovih prijatelja da je ubede da se radi o neistinama su bezuspešni.

- Angelina je saznala od nekoga da je Miki pre neke četiri godine imao epizodru sa nekim opijatima! Navodno se bio zavozao nekoliko meseci, međutim, Angelini je to predstavljeno kao da se on, ne daj Bože, drogirao ceo život, a to nema veze sa vezom - kaže izvor za Skandal.

foto: Yotube/Zadruga6

- Tu priču je inače pokrenula Mina Vrbaški. Ona je rekla pre nekoliko godina svojoj majci Ivani, kako je, navodno, probala neke droge sa Mikijem i Ivana Vrbaški je sve te navode pustila u medije, ali se to tada zataškalo, međutim, opet se pokrenula ista priča i stigla je i do Angeline, pa je normalno što žena sad od Mikija traži istinu, ipak ima sa jim dete i ne pada joj na pamet da rizikuje.

kurir.rs/skandal

