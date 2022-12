MOKA SE UŽIVO UKLJUČIO U PROGRAM DA SINU ODBRANI ČAST Progovorio o Zvezdanovom odnosu sa Aleks, spomenuo Dejana: Meni je njega žao

Otac Zvezdana Slavnića, legendarnog košarkaša, Zorana Moku Slavnića, koji je ovom prilikom progovorio o Zvezdanovom odnosu sa Aleks Nikolić, ali i njenom flertu sa Filipom Carem.

- Izuzetno zadovoljan, to može neko da sprovede i pod "je**ga, ćale mu je". Ne znam da li se ikada desilo da kada neko priča o nekome iz "Zadruge" da svi izraze počast. Pre desetak minuta, pustili ste ceo klip o Caru i Aleksandri. To je direktan flert, Zvezdan nema veze sa tim... Osim ovoga što su pokazali da im je prijatno u društvu i da nije prešlo preko toga, da li si videla nešto drugo - rekao je Moka.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mnogi naši gledaoci su se uključivali i komentarisali da jesu, možda im je bilo zanimljivo jer su shvatili da su oboje zauzeti - rekla je Sanja.

- Tačno ste došli do onoga što želim da kažem. Možda, možda, ali je tu Car uleteo. To što gledaoci vide, oni to žele da vide. Svi smo videli da prijaju jedno drugom u društvu, ali on nije prešao zrno. Jednu drugaricu iz Zagreba sam isto pitao, ali mi možemo da pričamo samo ono što vidimo. Nisam ja sa akademije - rekao je Slavnić u emisiju "Pitam za druga".

- Vidimo da je i jednom i drugom stalo do tog odnosa, ali se i vidi da njemu nije svejedno što je Car prišao tu - rekao je Kendi.

- Ne, ne, ne. Prvi deo prihvatam, ja i kažem, lepo im je, ali je meni više žao Dejana - rekao je Dejan.

kurir.rs

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana