PRVO SUOČAVANJE SANJE S BOROM I MILICOM: Kemezova im napravila KLOPKU! Santana sve priznao, a ona U ZEMLJU DA PROPADNE! (VIDEO)

Na noćas održanoj Zadrugovziji bilo je dosta neprijatnih susreta. Tako se Sanja Grujić suočila s Milicom Kemez i Borom Santanom nakon što se saznalo da su Sanja i Bora navodno bili u ljubavnom odnosu nakon Zadruge 5.

Milica nije želela da propusti priliku, te je odmah potkačila Sanju.

- Ćao, Sanja, kako si? Nismo se videli od ulaska u Zadrugu 5. Nisi mi se javila, ali zato Bori jesi. Čujem da je pucalo posle Zadruge 5 - rekla je Milica.

foto: Printscreen YouTube

- To su dezinformacije. Nije mi jasno što se to nije pričalo kada sam bila napolju. Ja to demantujem, ja njega gledam kao poznanika koji mi je simpatičan, ali demantujem da je bilo bilo šta između nas - rekla je Sanja.

- Boro je l' i ti demantuješ? - upitala je Kemez.

- Ja nemam šta da kažem - rekao je Bora.

- Ja sam bila kod Bore u stanu, ali sa dosta ljudi i ništa nije bilo - rekla je Sanja.

foto: Printscreen YouTube

- Nisi trebala da kažeš da si bila kod mene, uhvatila te ja na foru - dobacio je Bora.

- Navukla sam je. Sanja i ja se znamo iz kluba u Švajcarskoj - dodala je Milica.

- Milice ti možeš sve da proveriš, ja ti kažem da nije bilo ničega - rekla je Sanja.

foto: Printscreen YouTube

- Ja sam zaslužila bar kafu posle svega, ali ti si pozvala Boru. Marko, tebi svaka čast, izdrži, a na snimanju kod Ermine nam je bilo top - rekla je Milica.

- Mi nismo bili u mom stanu, bili smo kod Filipa u stanu - rekao je Bora.

- Nemojte mene da mešate, ako hoćete, pričajte šta je bilo - rekao je Đukić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:19 TARA IDE IZ SRBIJE KADA SE ZAVRŠI ZADRUGA! Simova otkrila svoje PLANOVE, da li ima NOVOG DEČKA, a onda spomenula i Nenadovu BIVŠU!