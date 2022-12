RIJALITI PRELJUBNICI! Oni su varali žene pred kamerama! Jedino su oni ostali s LJUBAVNICAMA, a samo je NJEMU supruga OPROSTILA!

Zvezdan Slavnić nije prvi, a ni jedini, koji se kao oženjen čovek zaljubio u cimerku u "Zadruzi". On je 15 godina bio u vanbračnoj zajednici sa partnerkom Anom, a taj odnos se sad završio jer se on zaljubio u Anđelu Đuričić. To je priznao pred kamerama rijalitija i izvinio se nevenčanoj supruzi, koja ga je čekala kod kuće.

Pre njega je bilo ovakvih primera, tako da Zvezdan nije jedini.

Prvi, bar kada je "Zadruga" u pitanju je pevač Sloba Radanović. On je u rijaliti ušao kao suprug Kristine Kije Kockar, ali je iz njega izašao kao slobodan čovek. On je započeo vezu s Lunom Đogani, pa je njegova tada zakonita supruga ušla u rijaliti, pobedila, a onda se i razvela. On i Luna nisu uspeli da održe svoju ljubav, ćerka Gagija Đoganija i Anabele Atijas sada je u braku s Markom Miljkovićem, dok je pevač oženio Jelenu Đuričanin.

U sledećoj sezoni priča se zavrtela oko Marka Janjuševića Janjuša i Maje Marinković. Iako su postali izuzetno bliski, oni su uporno tvrdili da ih veže samo prijateljski odnos. Ipak, nisu dugo mogli da glume pa se otkrilo da su uplovili u vezu. Janjuševa supruga Ena javnu prevaru nije htela da oprosti, pa je podnela zahtev za razvod braka. Oni su sad u korektnim odnosima, a veza s Majom se završila baš onako kakva je i bila - na skandalozan način, tučom i vređanjem. Njih dvoje su sada na ratnoj nozi.

Emocijama koje su mu se rodile prema Tari Simov nije mogao da se suprotstavi reper Nenad Aleksić Ša. On je u to vreme bio u braku sa Ivanom Aleksić. Ono što su mu mnogi zamerili je to što je pokušavao svoju preljubu da opravda, kako je pričao, lošim odnosima sa suprugom, a za sve to je krivio upravo nju. Ni on i Tara nisu više zajedno, a dok su bili, više se pisalo o njihovim svađama i tučama, nego o lepim momentima. Za Ivanu se pisalo da je započela vezu sa drugim učesnikom "Zadruge" Vladimirom Tomovićem.

Edis Fetić, biznismen iz Novog Pazara, toliko je bio zaljubljen u svoju tadašnju ljubavnicu Draganu Mitar, da je rešio da uđe kod nje u "Zadrugu". Tada je zvanično bio oženjen suprugom Zilhom. Tokom rijalitija, Edis i Dragana su raskinuli, on se po izlasku vratio supruzi, ali je posle izvesnog vremena opet otišao kod Dragane i tada je njegova žena stavila tačku na njihov brak. Ali, stavljena je i tačka na odnos s Draganom.

Ni Kristijan Golubović nije mirovao. On je u "Zadruzi" upoznao Kristinu Spalević, rodila se ljubav, pa je pukao njegov brak sa suprugom Ivanom. Oni su bili venčani u crkvi, dok u opštini taj čin nisu obavili. On je jedan od malobrojnih čija je rijaliti veza, a naročito ona koja se rodila iz preljube, uspela. Kristinu uskoro očekuje porođaj, nakon čega će se i venčati.

Pevač Nikola Grujić Gruja je takođe bio neveran. On se zaljubio u Mimu Šarac, zbog čega ga je ostavila nevenčana supruga Ljilja. Ona preko svega što joj je uradio i to javno nije htela da pređe. Pred kraj rijalitija pukla je i veza s ljubavnicom, ali nedavno se oglasio na svom Instagramu njihovom zajedničkom fotokom i čestitao joj godišnjicu, čime je sve obavesto da su njih dvoje ponovo zajedno.

I David Dragojević bio je neveran. On, doduše, nije bio u braku s Aleksandrom Subotić, živeli su zajedno, ali ga to nije sprečilo da se zaljubi u Anu Korać s kojom je dve godine bio u vezi, koja nije opstala.

Nisu samo u "Zadruzi" učesnici varali svoje žene, dešavalo se to i u drugim rijalitijima. Ivan Gavrilović je u "Parovima" ušao u vezu s Milijanom Bogdanović, ali po izlasku nisu opstali, pa se on vratio svojoj Marini, koja mu je oprostila ovaj greh.

Začetnica rijaliti prevara je Marijana Seifert, pobednica "Velikog brata", koja je nestala krajem aprila. Ona se tokom svog boravka u kući na Košutnjaku zaljubila u Nikolu Nemeševića Nemeša, zbog čega se razvela. Za njega se i udala, ali taj brak nije opstao.

