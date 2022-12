"DEVICA MARIJA JE RASTURAČICA BRAKOVA" Zorica Marković URNISALA Anđelu ZA SVA VREMENA, nije POŠTEDELA ni Zvezdana

Zorica Marković prokomentarisala je odnos Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, a tom prilikom žestoko je ponizila mladu zadrugarku.

- Kakve ti stavove imaš povodom ovoga? Zvezdan mi izgleda kao da je pušten sa lanca, prevario je ženu sa Anđelom Đuričić - rekao je Neca.

-Tema je aktuelna, kao bomba da je eksplodirala. Zvezdana sam zgotivio, ovo ne podržavam. Moji roditelji su se razveli i nisam mogao da utičem na to. Život ide dalje! Priznali su emocije, to je već prevara. Kao prijatelja ja ću ga podržati. Vreme će pokazati da li su jedno za drugo- rekao je Mikica.

-Nisu ni prvi ni poslednji kojima se ovo desilo. Biće ovde sukoba mišljenja, bez obzira što on ima autoritet. Anđela je rekla pa porekla, kada je rekla da je ne zanimaju muškarci. Ta žena koja je napolju, ne može da progovori. Brutalno ću ja komentarisati, on je rekao da je njegova Ana boginja za njega. On mene neće očekivati ništa lepo, ona je rasuračica braka, on je prevario ženu. Devica Marija je sa oženjenim čovekom, 25 godina starijim od nje - kazala je Zorica.

-Mene je on razočarao, Zvezdanu sam rekao da ručnu podigne. On najbolje zna njegov život i njegove odluke, ja ću ih podržati - rekao je Mikica.

