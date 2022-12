LJUBAVNICA SE SREĐUJE SAMO ZA ZVEZDANA! Anđela čim je ustala počela da se šminka, neće da je dečko vidi kako PRAVO izgleda

Anđela Đuričić, učesnica rijalitija, procvetala je od kad su se Zvezdan Slavnić i ona osamili na Rajskom ostrvu posle uspešno izvršenog zadatka.

Odlučila je da se spremi dok Zvezdan spava, te je sela ispred ogledala da se našminka kako bi ga još jednom podsetila koliko je lepa i da nije pogrešio što se odlučio za nju.

Naime, Anđela i Zvezdan priznali su emocije pred svima iako je Zvezdan oženjen. Nakon njihovog priznanja mnogi su ih osudili, a neki su čak podržali njihov odnos.

Podsetimo, Zvezdanova supruga se takođe oglasila i prokomentarisala odnos Zvezdana i Anđele.

- Za tri života ovo nisam očekivala. Kada je ušao u "Zadrugu", dva meseca je pričao kako nikada u svom životu ne bi izdao svog prijatelja. To bi bilo kao kada bi ne znam ni ja šta uradio... Da li je on mene izdao kao ženu, to nije bitno, šira slika treba da se sagleda. Mi smo i prijatelji, emotivni partneri, drugari... A kada te neko posle 30 godina i 15 godina poverenja ovako javno izda, sa malicioznim, najgorim stavovima... Tako razmišlja jedno dete koje ima one uske potrebe svoje, pa kao:"Šta da radim, j*biga, srušio sam sve to" - dodala je Ana.

