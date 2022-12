ANĐELA ĐURIČIĆ PROGOVORILA O PRELJUBI! Otkrila kako bi IZGLEDAO SUSRET SA ANOM, a evo zašto smatra da nije RASTURAČICA BRAKOVA

Anđela Đuričić, koja je mnoge gledaoce ali i rijaliti učesnike iznenadila odlukom da uđe u vezu sa zauzetim Zvezdanom, progovorila je kako se nosi sa kritikama i epitetom "ljubavnice", ali je takođe otkrila i kako bi izgledao njen susret sa Zvezdanovom suprugom, Anom.

- Šta to ima Zvezan, što nisu imali drugi? - upitao je Darko.

- Imam slobodu da mu kažem stvari koje nikome nisam nikome ispričala. Ja ne pričam mnogo sa ljudima. Njega sam nesvesno primila u drušvo. Kada su stvari izmakle kontroli shvatila sam da mi više nije samo drug. On ima neku toplinu. Neiskvaren je, ponaša se kao dete,a zapravo je jako pametan i može da uddeli dobar savet. Kupio me je sitnicama. Danas je teško naći osobu koja me razume, kao što on mene razume. U svakom trenutku je uz mene, ne libim se da mu pokažem kako se osećam. Moje prehodne dve veze, nisu imale taj kvalitet, koji ima ova - rekla je Anđela.

foto: Printscreen Zadruga

- Niko nije pomišljao da ćeš ti uraditi takcve stvari. Mišljenje mnogih je da se to od tebe nije očekivalo - kazao je Darko.

- Ni ja nisam mogla da verujem. Nisam očekivala da će mi se ovo desiti. Mislim da ovo ne bi smela nijedna devojka da dopusti sebi, ali se meni desilo - istakla je Anđela.

- Da li se kaješ jer si tokom prethodnih sezona osuđivala veoma okrutno i surovo Taru Simov i Mimu Šarac - upitao je Darko.

- Taru nisam osuđivala. Što se tiče Mime, ne kajem se, jer je se ona poigravala sa Grujom. On je u jednom momentu ostavio ženu, ali i decu - kazala je Anđela.

foto: Printscreen Zadruga

- Ne želim da govorim o tome da li sam ispravnija. Nas dvoje nismo imali ništa fizički, dok nije došlo do razgovora u subotu. Komentari Miljana i Filipa su me ohrabrili. Prihvatila sam da sam kriva, ali sam se zaljubila. Loše bi bilo da sam imala nešto sa njim, a govorila da se ništo ne dešava - kazala je Anđela.

- Da li ti smeta jer ti zadrugari udeljuju neke etikete? - glasilo je pitanje.

- Ne povređuje me i ne dotiče. Ja sam taj osećaj izgubila pre nekoliko godina. Stvarno je tako. Nikada me ništa nije dotaklo. Poštujem Mariju i Zoricu, ali niko ne treba da me naziva rasturačica brakova. Jer nisam rasturila brak, to je vanbračna zajednica - kazala jer Anđela.

- Kakva je razlika u tome, po tvom mišljenju? - upitao je Darko.

- Nisu na papiru zajedno. Poenta je da me ne dotiču njihovi komentari - kazala je Anđela.

- Ti nemaš životno iskustvo, a dozvolila si sebi da komentarišeš tuđe živote - kazao je Darko.

foto: Printscreen Zadruga

- Da, ali ne možemo da se merimo Pačica i ja, ili Neca, jer se ja pridržavam svojih stavova. Dok sam se držala onoga što radim, ja sam imala pravo da govorim. To nisu ludi koji se pridržavaju svojih stavova. Svako ko me nije voleo, njemu je ovo razlog više da me pljuje. Ko me je istinski voleo, njemu nije važno šta sam ja uradila. Ja volim da čujem komentare zadrugara. Ako imaju moralne stavove, ne smeju da skaču svaki dan po krevetu sa svojim momcima. Kad to budem uradila, onda sam sve uradila što sam rekla da neću - kazala je Anđela.

- Koliko često misliš o Zvezdanovoj Ani? - upitao je Darko.

- Neprijatno mi je jako jer se ovo desilo. Mislim da nemam kredibilitet da govorim o toj ženi. Moja krivica je 50%, kao i njegova. Blam je je da pričam o tome. To je prva osoba kojoj sam naškodila - rekla je Anđela.

- Da li bi mogla da je pogledaš u oči? - upitao je Darko.

- Ne bih mogla ništa da kažem. Prošla bih pored nje - kazala je Anđela.

