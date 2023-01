ZVEZDAN SLAVNIĆ PLANIRA DA ZAPROSI ANĐELU? Zadrugarka RAZOTKRILA njegov TAJNI PLAN: "Rekao mi je..."

Novogodišnja žurka u "Zadruzi 6" pamtiće se po mnogo stvari, a jedna od njih je tajna koju je Jovana Tomić Matora iznela Aleksandri Nikolić. Povređena jer je Moka, otac Zvezdana Slavnića, nije pozdravio, Matora je otkrila Aleks da Slavnić planira da zaprosi Anđelu Đuričić.

Naime, Jovana Tomić Matora otkrila je Aleksandri Nikolić da joj se Zvezdan Slavnić poverio da planira da zaprosi Anđelu Đuričić.

foto: printscren Zadruga

- Zvezan mi se danas poverio da hoće da zaprosi Anđelu,meni je rekao i ja... Zvezdan me voli, umro bi za mene, ali ne možeš da me pošalješ za pivo i da me izdaš - rekla je Matora.

Podsetimo, Zvezdan je nedavno pred milionskim auditorijumom javno raskrsio sa dugogodišnjom partnerkom, Anom, a sve zbog emocija koje je počeo da gaji prema dosta mlađoj Anđeli.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji