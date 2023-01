MOKA SLAVNIĆ PODRŽAO SINA I LJUBAVNICU, PA OPLEO PO ANI: Nisam očekivao TO OD NJE! Evo šta kaže o SVADBI Zvezdana i Anđele

Zoran Moka Slavnić, legendarni košarkaš, prokomentarisao je odnos njegovog sina Zvezdana i Anđele Đuričić a potom je istakao da više ne pruža podršku njegovoj, još uvek zakonitoj supruzi Ani.

Naime, Moka je otvoreno prokomentarisao aktuelna dešavanja u Beloj kući a se dotakao Jovane Tomić Matore i njene izjave u vezi Zvezdana i Anđele.

foto: Privatna arihva

Šta mislite o tome što se Matora, na neki način, naljutila jer je niste pozdravili u novogodišnjoj video čestitki za Zvezdana?

- Mogao sam, izvinjavam se što sam je izostavio. Ovo je više bila muška strana koja je bila naklonjena Zvezdanu i bliski Zvezdanu. Čudim se da Lepi Mića nije komentarisao. Hvala najviše Miljanu za onako lepe reči pred celim stolom. Ona je meni simpatična i izvinjavam se što nije upala u ovu grupu. Poruku sam poslao pre 10 dana, možda sam bio nešto ljut na nju, pošto sam strašno iskren - otvorio je dušu Moka.

Ona je sinoć, kao pod utiskom te ljutnje, odala Caru i Aleks da joj se Zvezdan poverio da želi da veri Anđelu. Šta mislite o tome, da li će je stvarno zaprositi?

- Sad mi je još draže što je nisam spomenuo. Meni je samo drago da im je lepo. Posle oglašavanja Ane o njenom nekadašnjem emotivnom statusu, bez konsultacije sa mnom, nemam više potrebe da u ovoj fazi Zvezdanove idile budem na njenoj strani i da sam je eksplicitno, kao što se zna, uvek bio na njenoj strani.

To sam do poslednjeg dana radio. To me je iznenadilo jer to je krupan zaokret sa njene strane. Znam da je inteligentna, ali kad ne razmišljaš glavom već emocijama možeš da pogrešiš. Šta je htela sa tim, da kaže da on nije bio tako važan u njenom životu i da istakne nečiju drugu ljubav. Imao je i Zvezdan te ljubavi, pa nikad nije isticao. Pratim ga iz koraka u korak i jedino mi važno da bude srećan i zdrav - otvoreno rekao je Moka.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Printscreen

Da li Vam on deluje srećno sa Anđelom?

Deluje mi, samo da mala malo manje šišti i biče sve u redu. Ako je tražila takvog, dobila je, muškarca zaštitnika, alfa mužjaka. S ovim ne mislim da njega hvalim kad kažem alfa mužjaka, koja žena to ne želi? Treba ne daj Bože da ima Bebicu ili onu majku šištavca iz Niša koja je popila svu pamet ovog sveta, a rođenu ćerku uništava.

To je za osudu. Ja kao otac moram da budem objektivan i da svaku devijantnost osudim. Hajde da popričamo par reči o toj prevari. Lutko draga mome sinu, ne osećaj se krivom, Zvezdan se trzao na tebe, Zvezdan se ložio na tebe, nažalost ona neće čuti, neću da čujem da ćeš to pamtiti doživotno. Nisi ti brakolomac, pusti pojedini šljam što se koristi da bi bio u centru pažnje i osude, nju ne dirajte jer ništa nije kriva. Što se tiče Zvezdana nije on prevario ženu, prevara je nešto drugo, izdaja je čak teško. Prvi put kad je osetio nešto ozbiljno, on je odmah rekao javno da se zaljubio ili kako je već sročio.

foto: Printscreen YouTube

To je izuzetno pošteno, mesto jeste nezgodno, ali to se svuda dešava u zatvorenim sobama, gde mi to ne znamo. On će da nosi tu odluku koliko je teška, ako je na ćaleta izdržaće, jer je ćale dva puta izdržao. Molim Boga da je tog mentalnog sklopa u tom smislu, u drugom jeste. Žao mi je što je moja čestitka bila kratka, Zvezdan nije znao gde sam. Mogao sam da kažem da sam u bolnici još uvek, ali je sve okej. Kad je izašao u dvorište i krenuo da plače i otac plače.

U redu je on, ali što je plačem? Pola je najfiniji porcelan i on sad plače, a drugi je ratnik. Ne znam od kog sam materijala satkan, pa sve ovo izdržavam. Ovo je ljubav, ovo je radosna vest. Oko čestitke, hteo sam da se zahvalim njima, video sam da im je bilo drago, Miljan je rekao toliko divnim reči. Ja još uvek imam strah, u bukvalnom smislu te reči, da mala ne napravi nešto što on ne može da izdrži - dodao je Moka.

foto: Dado Đilas

Da li se plašite da može da dođe do burne svađe?

- Da, a onda ona mora da spusti loptu. Ja sam izašao skoro iz takvog odnosa, znao sam da moram da kažem, a znao sam da ću se kajati. Izgleda da sve više liči na mene u nekim stvarima. Počinje sve više da me spominje, to je bila strašna ljubav do 14 godine, posle ga gubim.

Nemoguće je nadoknaditi kad se razvedeš. Ako bude stabilan do kraja, mislim da je onda napravio odlučujući korak ka njegovoj stabilizaciji. Ne sviđa mi se što pije, nikad nije pio. On i ja smo antialkoholičari. Kad se on rodio dve litra šampanjca i medalje. Žao mi je što njeni roditelji se nisu oglasili. Ona je to primetila, ali je bilo važnije šta će da kaže njena drugarica - kazao je Slavnić

Da li mislite da Anđelini roditelji podržavaju njihovu vezu?

- Nema ništa protiv toga, imaju pravo da imaju svoje mišljenje i nikad ih ne bih ubeđivao, ali zbog nje su mogli, ne da daju podršku, ali: "Neka si živa i zdrava, to je tvoj izbor", je l' to teško? Ja to poštujem i da su rekli sve najgore, ne mogu da kažu ništa osim slučaja te noći, a ne može ta noć da ga prati ceo život. On je pokazao kakav je igrač, kako voli da zaštiti.

Meni je drago što je kavaljer i sve ostalo. Ako se mala zaljubila, samo malo manje da štiti jer se plašim da joj ne saseče krila i ne ode na drugu stranu. Sine, ako si ušao u ovakvu vezu, pa i ti praštaj. Muškarci su to da praštaju, a ona ne radi ništa.

foto: Printscreen

Nije ona preputentna, malo je napadna i dosadna, tvrdoglava, ali ne u lošim namerama, on to treba da shvati. Lep su par. To spominjanje i razlika u godinama, to je smešno. Moja druga žena je imala 18 godina manje od mene, vitalnost je u pitanju, a ne godine. Ne treba njega neko da podmladi, ja sam se u 41. godini razveo - kroz smeh kazao je Moka.

Zvezdan je pominjao da hoće decu sa Anđelom i da je njegova za života, da li mislite da je to ozbiljno?

Ja u to verujem. Možda se on prevario, ali ovo je za sad. Zadrugari kažu: "Sad ćemo da vidimo", šta ima da vidite, nesretnici? Kad izađu napolje ako se prekine, i? Je l' neko emotivno povređen? Kad se dvoje razilaze može da bude. Ovo niuje fejk, a vidimo pojedine devojke i kako su ih oni nazvali kadruše, imam par simpatičnih, pa ne bih hteo da kažem koje su, ali predpostaviće se. Ovo je čisto kao suza, klasično zaljubljivanje, ali samo u nju. Sa Majom ništa, ja mislim da se on sviđa Maji, ali da se na uplašila jer je on za*eban igrač, a ona takve voli - priznao je Slavnić.

Anđela je na sinoćnoj žurki ljubomorisala kad je Zvezdan hteo da igra sa njih dve, rekla je da ne želi ljudima da daje za pravo da misle da pored nje gleda još neku devojku.

foto: printscreen Zadruga

- Anđela ljubomorisala, a kad ona nije htela da igra sa njim rekla je da sa drugovima ne igra. Ne sme da radi to, Zvezdan je otvorena knjiga. Ne treba da se plaši. Još jednom ili dva puta, raskid pada sigurno. Neka ga uhvati na nezgodnoj nozi, raskidaju sigurno, to prognozira njegov otac. Nažalost, ona to ne može da čuje. To je opasnost, da uradi nešto pogrešno, izgubiće ga. Možda treba da se hvata sa nekim advokatom, on je mangup - dodao je on.

Ako Zvezdan donese odluku da zaprosi Anđelu u "Zadruzi" da li ćete to podržati i prihvatiti je za snajku?

- Ne da podržavam, nego je i sam rekao da njegov otac voli njegovu sreću i zdravlje, tu nema trečeg. To su njegove emocije, ja ako treba u 46 godina da mu pomognem u izboru, nikad neće odrasti. Ako je svadba van Beograda, javite mi da kupim kartu na vreme i da dovedem ja trubače. Lepo je, lepo dešavanje - zaključio je Zoran.

