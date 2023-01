BILAL ŽESTOKO PONIZIO JANJUŠA! Nakon jučerašnjeg susreta, Brajlović imao da kaže samo JEDNO! Njegovu reakciju svi su ČEKALI!

U toku jučerašnjeg, prvog dana 2023.godine, Marko Janjušević Janjuš je ušao maskiran u Deda mraza kako bi zadrugarima podelio poklone, što je Maju posebno obradovalo. Mnogi su komentarisali da su se ponovo rodile simptaije, a sada se tim povodom oglasio i starletin bivši dečko, Bilal Brajlović.

Kako mnogi komentarišu da su se stare čarke i varnice između ovog bivšeg ljubavnog para vratile, oglasio se sada Bilalom Brajlović, koji je imao da kaže samo jedno, a zasigurno se neće dopasti Janjušu.

- Majine bivše ne mogu uporediti sa mnom, iz razloga što su se oni uviek vraćali Maji. Filip je nije sklonio ni nakon prevare sa Čorbom, pa nakon toga je spavala i sa mnom i on opet nešto kruži oko nje. Svi njeni bivši kruže oko nje! Sa njom sam završio nakon onih scena sa Fićom i nikada sa moje strane ništa neće više biti. To je završena priča i to ću dokazati kada uđem u "Zadrugu". Garantujem da sam ja stvarno završio sa njom i dabogda izgubio svu podršku ako budem sa njom - zaključio je Bilal.

