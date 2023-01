"PONOSNO NOSIM PREZIME DRAGOJEVIĆ" Dalila u ŠOK INTERVJUU o Dejanu, ocu Husu, majci Emini, a onda spomenula Dragojeviće i NOVAC

Dalila Dragojević otkrila je sve ono o čemu se brujalo u domaćim medijima poslednjih meseci - o odnosu sa Dejanom, razvodu, rijaliti programu koji će biti baziran na njenom životu i novim ljubavima.

Kako si uspela da se izboriš s pritiskom nakon završetka Zadruge?

- U svim situacijama koje su se dešavale kada sam izašla iz Zadruge bila sam mnogo zbunjena i sve što me je dočekalo napolju nije bilo nimalo lako. Ja nisam neko ko odaje izgled žene koja je tužna i slomljena, već sam jaka, pa ljudi misle da se lako nosim s nekim stvarima. Nije uopšte lako, ali ja sam uspela da se izborim.

Da li si postala jača i hrabrija?

- Pet godina, računajući i tu šestu u rijalitiju, nisam bila slobodna devojka. Iz braka sam ušla u katastrofalnu i kobnu vezu, posle sam imala još jednu turbulentnu vezu i sada sam na nivou gde po prvi put osećam kako je biti samostalan i slobodan. Naiđe faza kada osećam anksioznost i depresiju, ali to je prolazno.

U kojim to situacijama ti fali muškarac pored tebe?

- Kada mi treba neko da me iskreno sasluša, da me pita kakav mi je bio dan, a da nije u pitanju neka korist. Danas većina ljudi gleda korist i kada neko hoće da se druži sa mnom, ja to odmah imam u glavi iako možda nije tako. Zbog svoje povređenosti odbijam dobre ljude od sebe.

Dejan i ti ste živeli rijaliti i pre rijalitija, imali ste vaš vlog, odavali ste utisak srećne i skladne porodice. Da li je to bila prava ljubav?

- To jeste bilo tako, ali ne mogu da objasnim šta se kasnije desilo.

Učešćem u rijalitiju si povredila mnoge sebi bliske osobe, najpre svog oca. Da li se kaješ?

- Otac i majka su zbog mene prošli pakao. Kada sam izlazila, najbitnije mi je bilo da ih čujem, a susret sa njima je bio jako emotivan. I danas kada ih vidim meni ne bude dobro. Dosta sam ih povredila i zarad sebe i zarad njih, radim na tome da to ispravim.

Da li želiš da postaneš majka?

- To mi je san jer mi se bliže tridesete, nisam baš toliko mlada. O toj temi sam toliko pričala da sam možda i izbaksuzirala neke stvari, i biće onako kako mora da bude. Ne tražim muškarca jer čoveka za druženje i provode možeš naći uvek, a sad mi to nije potrebno kao ženi koja se izgrađuje.

Bivši suprug te često potkači na svom Jutjub kanalu. Da li si ti i dalje Dalila Dragojević ili Mujić?

- Ja sam i dalje Dragojević, a on sve radi da bi zaradio novac. Razlog za njegovo odbijanje da daje intervjue za novine i portale jeste da bi više ljudi gledalo njegov kanal. Ja sam mu uradila loše stvari u životu, ali mu nisam donela toliko negativnog i želim mu sreću. Forsiralo se da sam mu unela razdor u porodicu, ali mi je drago da su se pomirili i da su srećni. Vidim da im nova snajka ne odgovara, pojavila se i neka treća, svaka se upozna s roditeljima i ode na ručak. Imali su puno ljubavi i za mene, i zaista ne znam kako funkcionišu sada kada nisam sa njima.

