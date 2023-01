PRVI INTERVJU DEJANOVE MAJKE NAKON RASKIDA SA ALEKS Opasno potkačila Nikolićku: "Išla je na Janjuša, Cara, Osmakčića..."

Prvi put nakon javnog raskida zadrugarke Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića, oglasila se njegova majka Biljana, koja je prokomentarisala aktuelna zbivanja.

Danas ste posle dužeg vremena objavom na Instagramu digli veliku prašinu, zahvalili ste se Caru jer "ima dobru metlu kojom čisti šljam ispred Dejanovih nogu"?

- Nisam htela da se oglašavam, nisu mi deca u šestoj sezoni, niti deo rijalitija, neću da se hejteri upale. Ali nekad ne mogu, puno puta se ujedem za jezik. Koliko mi puta Dejan kaže:"Nemoj, kevo", a ja sebe jedem. Pratim kad stignem, "Zadruga" je nešto što je u našim životima ostavilo traga, ne mogu da ostanem imuna ne neke stvari. Kada se Dejan provuče nekad zaćutim, ali nekad ne mogu, kao danas.

foto: Nenad Kostić, Printscreen RedTV

Kakvo je zapravo vaše mišljenje o Caru?

- Ne mislim ništa loše o Caru. Njegovo pravo! Dejan je jednom lepo rekao, svako treba da ima jednog Cara - ako nisi siguran u devojku, pozovi Cara. Nisam ljuta ni ništa, nego devojke dokazuju kakve su i šta su.

Šta je Aleksandra pokazala? Kakva je i šta je?

- Kakva je... Imamo priliku da vidimo. Nisam se nešto puno vezivala za nju, niti kačila previše naše slike. Nisam želela da sa njom budem previše prisna, jer nisam znala kuda će ići taj odnos, a evo vidimo da se tako ispostavilo. Ne zameram ništa, želela sam da Dejan ustvari bude slobodan, posle brodoloma onog mu nije ni trebala veza. Očekivala sam možda da će se to dogoditi, bolje možda i sad nego posle nekoliko godina.

Upoznali ste je, ugostili u vašoj kući. Kakav ste utisak stekli o njoj? Da li ste već tada primetili neke stvari koje vam se ne dopadaju, a niste želeli da ih kažete Dejanu, zbog pređašnjeg iskustva?

- Naravno da neće ući prvi put u kuću da vam skače po glavama. Ponašala se normalno, mi takođe, uvek smo svakog ugostili. Da li ona ima neku prošlost ili nema, to je nebitno bilo nama kada nam je neko u kući. Nisam ja tu mnogo zagledala, bila sam tu da postavim, sklonim, nasmejem se... Iskreno, dosta sam zadržavala svoje mišljenje za sebe. Bilo bi loše da sam ja njemu rekla nešto, ispalo bi:"Evo, ne valja ti ni ova". Pustila sam da se situacija razvija kako god, ja sam svoje mišljenje za sebe zadržala, nisam ga jasno i glasno govorila, a eto, sve se sada samo dokazalo.

foto: Nenad Kostić, Printscreen

Slovenka, Aleksandrina majka, kaže da svoju ćerku ne prepoznaje i ubeđena je da joj je neko bacio crnu magiju?

- Moraćemo da kažemo Dejanu Karamujića da joj preporuči (smeh)! Ma, to su gluposti. Ženu ne znam, videla sam je na finalu i to je sve što smo imali kontakt i komunikaciju. Nemam njen telefon, ništa. Nisam želela da se zbližavam jer znamo sve kako je to bilo, Dejan se polupao... Nije mu Aleksandra pomogla, već je samog sebe presekao kada je onda sebi glavu polupao, tada se resetovalo. Dejan to najbolje zna, a znamo i kako je ona ušla - išla na Janjuša, Cara, Osmakčića, pa na Dejana... Jako je mali period. I ona vređanja njena... Ja sam tu odmah videla, na samom početku veze kada treba da ti bude najlepše, ti vređaš. Videla sam sve, ali bila sam suzdržana.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube

Kako je sada Dejan? Priča se da ima novu devojku, jeste li je upoznali?

- Dejan je super, sve je pregrmeo. Sada ima neku novu devojčicu, slatka je, simpatična, okej je skroz. Ako njemu valja, meni valja još više! Slatka devojka, fina, nije iz javnog sveta. Nije rijaliti devojka, ja sam uvek rekla da se devojka i žena ne traže u rijalitiju, tamo ideš da se sprdaš, nego su mi sinovi emotivci, pa se tako vežu.

Kurir.rs/Pink

