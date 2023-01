KRENULE NEVOLJE U RAJU?! Anđela LUDI zbog Zvezdanovog PONAŠANJA, održala mu lekciju, pa najavila RASKID? Preljubnica OVO ZAHTEVA

Anđela Đuručić zamerila je Zvezdanu Slavniću jer se ponaša nezainteresovano prema njoj, te su ušli u verpalnu raspravu.

- Jako se ružno prema meni ponašaš. Ovo nisam zaslužila - rekla je Anđela.

- Šta ja radim? - upitao je Zvezdan.

- Skrenula sam ti da nećemo biti ni dva dana u vezi, ako se budeš vodio tuđim mišljenjem - kazala je Anđela.

- Je l' ti to meni pretiš? - upitao je Zvezdan.

foto: printscreen Zadruga

- Ne pretim ti, nego sam ti o tome pričala i ranije, da ne slušaš tuđa mišljenja, a ti me ceo dan guraš od sebe. Jako si me povredio. Mene samo može da povredi osoba koja mi je bitna, a to si ti. Jako me boli kad ti razmišljaš kao drugi - rekla je Anđela.

- O čemu ja razmišljam? - upitao je Zvedan.

- Znam da znaš. Mene sve to boli - rekla je Anđela.

foto: printscreen Zadruga

- Ne gleda se šta je meni bitno, ti gledaš sebe - kazao je Zvezdan.

- Radim sve što želiš - kazala je Anđela.

- Ti si počela da praviš problem jer ne sedim pored tebe par minuta. Tražiću da budeš pored mene svakog trenutka onda - kazao je Zvezdan.

- Može - kazala je Anđela.

Kurir.rs

